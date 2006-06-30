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۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

تركيب تيم اعزامي تيم ملي تنيس به جام ديويس اعلام شد

تركيب تيم اعزامي تيم ملي تنيس به جام ديويس اعلام شد

از سوي كادر فني تيم ملي تنيس كشورمان اسامي تنيسورهاي اعزامي به مسابقات جام ديويس انتخاب و اعلام شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس اسامي نفرات اعزامي به شرح ذيل مي باشد: 1- اشكان شكوفي 2-فرشاد طلاور 3-انوشا شاه قلي 4- روزبه كامران 5-امير مهندب نيا
 مسابقات جام ديويس در گروه 3 آسيا - اقيانوسيه با حضور 8 تيم از 27 تير ماه سال جاري در مانيل آغاز خواهد شد و تنها دو تيم برتر از آن تيمها به دسته دوم آسيا- اقيانوسيه باز خواهند گشت.  شايان ذكر است 24ساعت قبل از آغاز بازيها يك تنيسور به صلاحديد مربيان كنار گذاشته خواهد شد تا تركيب 4 نفره اصلي مشخص گردد.

کد مطلب 346467

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