تركيب تيم اعزامي تيم ملي تنيس به جام ديويس اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس اسامي نفرات اعزامي به شرح ذيل مي باشد: 1- اشكان شكوفي 2-فرشاد طلاور 3-انوشا شاه قلي 4- روزبه كامران 5-امير مهندب نيا

مسابقات جام ديويس در گروه 3 آسيا - اقيانوسيه با حضور 8 تيم از 27 تير ماه سال جاري در مانيل آغاز خواهد شد و تنها دو تيم برتر از آن تيمها به دسته دوم آسيا- اقيانوسيه باز خواهند گشت. شايان ذكر است 24ساعت قبل از آغاز بازيها يك تنيسور به صلاحديد مربيان كنار گذاشته خواهد شد تا تركيب 4 نفره اصلي مشخص گردد.