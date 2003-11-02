« فرهنگ اصطلاحات تخصصي استاد جعفري» در دست پژوهش است

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» علاوه بر اين طرح ، دو طرح پژوهشي ديگر به نام هاي " نظريه بلوغ در حقوق اسلام " از محمد تقي علوي ، و " علامه طباطبايي متفكر معاصر ايران " از دكتر مسعود اميد را در دست پژوهش دارد .

دكتر مسعود اميد مدير موسسه سه علامه تبريزي با ذكر مطالب فوق افزود : شماره پنجم فصلنامه سه علامه كه روز دوشنبه 12/8/82 منتشر خواهد شد اختصاص به فلسفه دارد . وي همچنين خبر از اثر تاليفي خود به نام " درآمدي بر فلسفه اخلاق نزد متفكران معاصر ايران" و" ادوارد سعيد " به ترجمه دكتر بهرام بهين داد و گفت اين آثارپس از مراحل آماده سازي براي نشر كه حدودا سه ماه به طول مي انجامد توسط موسسه سه علامه تبريزي منتشر خواهد شد .

دكتر اميد در پايان اين گفت و گوي كوتاه، درباره فعاليتهاي اين موسسه گفت : ما علاوه بر نشر كتاب و فصلنامه ، هر سه هفته يكبار جلسه سخنراني ، و گفت و گو هاي تخصصي برگزار مي كنيم . جلسه جديد اين سلسله جلسات اختصاص به سخنراني دكتر بهرام بهين تحت عنوان " نظريه ادبي و طبيعت " دارد .