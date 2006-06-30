"كنكور" بزرگترين گردهمايي ساليانه نوجوانان / حكايت دانه هاي تسبيح و قلم روان داوطلبان





آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم رياضي و فني - دانشگاه اميركبير

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، ساعت 7 صبح است و داوطلبان گروه گروه به سمت حوزه امتحاني با خانواده يا تنها مي آيند. داوطلبان ورود به دانشگاه سال 85 در گروه رياضي و فني آنچنان بندهاي پوتين هاي خود را در گرماي تابستان بسته بودند كه آدمي را به اين سمت سوق مي دهد كه گويي راه سخت و در عين حال پراميدي در پيش دارند. چندان هم كه تبليغات مي شود مضطرب نيستند و با حالتي معمولي ولي درونگرا به سمت نقطه اي حركت مي كنند كه نقطه شروعي براي دستيابي به ميوه هاي 12 سال تحصيل مدرسه اي آنها است.

خانواده ها در حال آماده كردن فرزندان خود سعي مي كنند با جملاتي از قبيل "اصلا مضطرب نباش"، "فوقش قبول نمي شي"، "يك سال ديگر هم فرصت داري"، "حواست را جمع كن" و از اين قبيل جملات به عزيزان خود روحيه دهند و فرزندان خود را در آستانه ورود به حوزه هاي آزمون از زير قرآن عبور مي دهند و ...

كم كم بايد وارد حوزه آزمون شوند و خود را در محكي قرار دهند كه شايد خيلي ها از آن تحت عنوان صندلي پرتاب به ترقي ياد مي كنند. يكي از داوطلبان وقتي مي خواست وارد حوزه شود مي خنديد و به 2 نفر از دوستانش كه اتفاقا هم حوزه اي هم بودند مي گفت: "كي مضطربه؟" دوستانش هم با روحيه اي مضاعف گفتند: "دشمن".

درب حوزه امتحاني به حائلي بين داوطلبان و خانواده هايشان تبديل شده است. با اينكه خانواده ها مي دانند كه فرزندانشان چند ساعتي را مشغول خواهند بود ولي سايه برخاسته از فضاي خالي زير پل حافظ را مأمن كرده و در دل اشعار حضرتي را كه امروز از سايه اش بهره مند بودند زمزمه مي كنند.

والدين نيز در غياب فرزندان كنكوري خود انجمني را تشكيل داده اند كه در آن از توجهاتي كه در طول يكسال به عزيزان خود داشته اند سخن مي گويند. از كلاس كنكورهايي كه فرزندان خود را فرستاده اند و از ملاحظاتي كه براي تامين آرامش روحي كنكوري هاي خود به خرج داده اند.

آن طرف تر مادراني هستند كه به بانوي دو عالم متوسل شده و ذكر مي گويند و دعاي خير خود را بدرقه راه فرزندانشان مي كنند. راز و نياز با خدا، چرخش دانه هاي تسبيح و قلم روان داوطلبان همچون زنجيري حوزه آزمون دانشگاه اميركبير را با زير پل حافظ مرتبط ساخته است.







مادران داوطلبان در حال ذكر و دعا براي قبولي فرزندان

4 ساعتي از آزمون مي گذرد و داوطلبان حوزه دانشگاه صنعتي اميركبير دوان دوان خارج مي شوند. خبرنگار مهر در سوالي كه از آنها داشت اكثر داوطلبان ابراز كردند كنكور امسال نسبت به سال گذشته آسانتر بوده است. شيوه آزمون به كلي تغيير كرده بوده و دفترچه هاي آزمون در 6 دسته تقسيم بندي شده بود.

به هر حال سكوت داوطلبان پس از آزمون شكسته شده بود و حرفي براي گفتن داشتند. كنكور علاوه بر اينكه به عنوان يك عامل استرس زا و تهديد براي نوجوانان مطرح مي شود وليكن خود مي تواند به عنوان بزرگترين گردهمايي نوجوانان سراسر كشور باشد. ضمن اينكه كنكور اولين فرصتي است كه نوجوان ايراني مي تواند در سطحي وسيع به حس رقابت كه در وجود هر انساني است پاسخ گويد.