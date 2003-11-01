بزرگترين قرآن معرق جهان به نمايش گذاشته شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ، سيد فرشاد ملك نيا ، از اين قرآن به عنوان نشانگر فرهنگ و هنر ايراني در طول تاريخ نام برد و افزود : مراحل پاياني نگارش اين قرآن تا سال 1383 به اتمام مي رسد .

وي گفت : اين قرآن در ابعاد 120 در 240 سانتي متر ، به سبك معرق برجسته و به خط نسخ فارسي طراحي شده است .

ملك نيا افزود : تاكنون نزديك به چهار جزء از اين قرآن نگارش شده كه به دليل كمبود جا ، فقط يك جزء قرآن به همراه سوره حمد در قالب 6 تابلو ، به نمايش گذاشته شده است .

وي گفت : پس از پايان نگارش اين قرآن ، به صورت كتابي كه هر برگ آن 70 كيلو وزن دارد با سيستم تورق گرد آوري مي شود .

وي تصريح كرد : براي ماندگاري اين كتاب از ماده اي بنام "رزين" براي روكش استفاده مي شود كه اين ماده كتاب را در سرماي زير 50 درجه و گرماي بالاي 50 درجه حفظ مي كند .



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