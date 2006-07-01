به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، پل ولفوويتز رئيس بانك جهاني پس از گفتگوي تلفني با پاسكال لامي رئيس سازمان تجارت جهاني گفت: از ديدگاه لامي مهمترين مسئله در شرايط كنوني اين است كه آمريكا با تقاضاي ديگر كشورها براي كاهش يارانه‌هاي كشاورزي موافقت كند.

وي تصريح كرد كه مذاكرات سازمان تجارت جهاني كه به مدت سه روز در ژنو در حال برگزاري است،‌ "تاكنون بي‌نتيجه و تاسف‌برانگيز" بوده است.

به گفته ولفوويتز، دولت آمريكا سالانه 20 ميليارد دلار صرف اعطاي يارانه‌ به كشاورزان و محصولات كشاورزي مي‌كند كه اين امر موجب اعتراض ديگر كشورها است و آن را ناقض تجارت آزاد و به ضرر كشاورزان كشورهاي فقير مي‌دانند.

اما آمريكا تاكنون در برابر فشارها براي كاهش يارانه‌هاي كشاورزي مقاومت كرده است و اعلام كرده كه ابتدا كشورهاي ديگر بايد تعرفه‌هاي كشاورزي را كاهش دهند تا آنگاه آمريكا به بررسي كاهش يارانه‌هاي كشاورزي خود بپردازد.

حدود 60 وزير از اعضاي سازمان تجارت جهاني از روز جمعه مذاكرات سه‌روزه خود در چارچوب مذاكرات دور دوحه را درباره تجارت محصولات كشاورزي و صنعتي را آغاز كرده‌اند اما اختلاف‌نظرهاي گسترده امكان به اجماع رسيدن و انعقاد پيمان را منتفي ساخته است.

در همين حال، "كمال نات" وزير بازرگاني و مذاكره‌كننده ارشد هندوستان اعلام كرد كه اين دور از مذاكرات سازمان تجارت جهاني در شرايط بحراني به سر مي‌برد.

با وجود هشدار پاسكال لامي مبني بر اينكه آينده سازمان تجارت جهاني به توافق رسيدن اعضا در مذاكرات جاري بستگي دارد، اما قدرت‌هاي بزرگ عضو سازمان تجارت جهاني تاكنون نتوانسته‌اند به توافقي در اين زمينه دست يابند.

پاسكال لامي هشدار داده است در صورتي كه مذاكرات كليدي اين هفته به نتيجه نرسد، سازمان تجارت جهاني ديگر فرصت كافي براي به توافق رسيدن در اين دور از مذاكرات ندارد.

اين دور از مذاكرات درباره موضوعاتي همچون خدمات است و مهلت زماني آن فقط تا پايان سال‌جاري ميلادي است. اين دور از مذاكرات از سال 2001 به منظور توسعه اقتصاد جهاني و كاهش فقر آغاز شد اما هم‌اكنون از برنامه زماني بسيار عقب افتاده است.

اين مذاكرات آمريكا و اتحاديه اروپا را در برابر هم و همچنين آن دو را در برابر كشورهاي در حال توسعه قرار داده است.

"سلسو آموريم" وزير امور خارجه برزيل نيز كه در اين دور از مذاكرات حضور دارد به خبرنگاران گفت كه تاكنون هيچ توافقي حاصل نشده است.

"مارك ويل" وزير بازرگاني استراليا نيز از پيشرفت قطره‌اي مذاكرات خبر داد، اما كميسر تجاري اروپا، پيتر مندلسون، و سوزان شواب همتاي آمريكايي وي از اظهارنظر خودداري كردند.

بر اساس اين گزارش، عدم حصول توافق در مذاكرات كنوني موجب به تعويق افتادن اجلاس 149 عضو سازمان تجارت جهاني كه قرار بود فردا يكشنبه برگزار شود،‌ شده است.

كشورهاي در حال توسعه اعلام كرده‌اند كه كاهش يارانه‌هاي كشاورزي از سوي كشورهاي ثروتمند، پيش‌شرط آنها براي كاهش تعرفه‌هاي صادرات كالاهاي صنعتي است، اما كشورهاي ثروتمند با اين درخواست موافق نيستند.