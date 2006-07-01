كاظم فداييان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، با اعلام اينكه همايش مذكور آذر امسال برگزار خواهد شد ، محور‌هاي آن را نتايج دستاورد‌هاي ميداني باستان شناختي در زمينه عصر آهن ، هنر و معماري عصر آهن ، فناوري ، پژوهش هاي ميان رشته‌ اي ، جغرافياي سياسي و تاريخي ، گاه ‌نگاري ، روابط فرهنگي ايران با مناطق همجوار در عصر آهن اعلام‌كرد.

وي در خصوص جايگاه و اهميت تمدن تاريخي قم در دوره عصر آهن گفت: تمدن منطقه قم از دوره هزار پنج قبل از ميلاد به شكوفايي رسيده است و اوج اين شكوفايي به هزاره اول و دوم قبل از ميلاد يا همان عصر آهن باز مي‌گردد.

فداييان همچنين دليل نامگذاري اين دوره به عصر آهن را ، كشف فلزات مختلف و كاربرد آنها در زندگي روزمره و همچنين ساخت سفال‌هاي بسيار زياد و به رنگ خاكستري يا همان رنگ آهن ياد كرد.

وي افزود: همايش بين‌المللي باستان شناسي عصر آهن ايران با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري قم و پژوهشكده باستان شناسي كشور برگزار مي‌ شود.