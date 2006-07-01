معاونت دانشجويي و فرهنگي در دانشگاه پيام نور احيا شد / معاونان پژوهشي و دانشجويي دانشگاه پيام نور منصوب شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، پيش از اين معاون دانشجويي دانشگاه پيام نور زير مجموعه معاونت سنجش و دانشجويي بود اما اكنون با تفكيك اين دو از يكديگر معاونت دانشجويي به طور جداگانه و معاونت سنجش در ادغام با معاونت آموزشي فعاليت خواهند كرد.

دكتر ابوالفضل فراهاني كه پيش از اين عهده دار سمت معاونت سنجش و دانشجويي بود، طي حكمي از سوي دكتر " عليرضا علي احمدي" - رئيس دانشگاه پيام نور معاون پژوهشي اين دانشگاه شد.



در متن حكم وي راه اندازي به ايجاد پارك هاي علمي و تحقيقاتي، قطب آموزش از راه دور، توسعه نشريات علمي و تأسيس مديريت همكاري هاي علمي و صنعتي در دانشگاه پيام نور تاكيد شده است.

وي همچنين در گذشته مديريت توسعه تحصيلات تكميلي، مدير مراكز و مناطق و امور مجلس و مدير تدوين منابع درسي دانشگاه پيام نور را بر عهده داشته است.

به گزارش مهر، دكتر "عباس نظيفي" نيز طي حكمي از سوي رئيس دانشگاه پيام نور به سمت معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه پيام نور منصوب شد. در حال حاضر دكتر ابولحسني عهده دار سمت معاونت آموزشي و سنجش اين دانشگاه است.