به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، محمد ناظمي در ديدار با شركت هاي تعاوني خدماتي افزود: در دولت نهم بخش تعاون عهده دار ايجاد اشتغال و گسترش فعاليت هاي اقتصادي جهت كاهش تصدي گري دولتي شده است، اين هدف با يك برنامه ريزي دقيق و توانمند محقق خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه ، توسعه و شكوفايي بخش تعاون در گرو تعامل تعاوني هاست، خاطرنشان ساخت: تعاوني هاي هر استان بايد در تعامل با هم اتحاديه اي را شكل دهند و از اين طريق مشكلات و نابساماني هاي دروني خود را رفع كنند تا در يك فرآيند منظم و برنامه ريزي شده كاري ، راندمان بخش تعاون را در اقتصاد ملي بالا ببرند.

وزير تعاون در ادامه به آموزش تعاونگران، داشتن تجربه در توسعه اين بخش تاكيد كرد و گفت: اتحاديه ها و تعاوني هاي خدماتي مي توانند با تجارب و توانمندي بخش عظيمي از فعاليت هاي خدماتي جامعه را پوشش دهند.

در اين ديدار مديران عامل و روساي هيئت مديره شركت هاي تعاوني خدماتي مهمترين مشكلات خود را بالا بودن نرخ سود بانكي ، عدم همكاري بانك هاي دولتي با تعاوني ها ، چالش هاي مالياتي ، قوانين سخت شركت در مناقصات عنوان كردند و خواستار رسيدگي به اين مشكلات شدند.