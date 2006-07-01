فرهنگسراي بهمن ميزبان 576 اثر هنرمندان بسيجي است / گزارش مهر از سومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج در حالي در فرهنگسراي بهمن برپاست كه پيش از شروع فراخواني براي تمام هنرمندان بسيجي كشور ارسال شد و هنرمندان بسيجي به فراخور ذوق و گرايش هنري خود به ارائه اثر در شاخه هاي گرافيك، حجم، نقاشي، نقاشيخط، خوشنويسي، كاريكاتور، تذهيب و معرق پرداختند.

اسفنديار ستارپور، هنرمند خوشنويس و مدير دايره هنرهاي تجسمي بسيج، در خصوص برگزاري اين نمايشگاه گفت: "در مجموع 3506 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شد و پس از داوري 576 اثر در هشت بخش در قالب نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته شد. اين آثار در دو گالري فرهنگسراي بهمن چيده شد، بطوري كه در گالري يك 314 اثر و در گالري دو 262 اثر به چشم مي خورند. هدف از برگزاري جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج رشد و ارتقاء استعدادهاي هنرمندان بسيج در عرصه هاي مختلف هنري و به نوعي به تصوير كشيدن توانمندي هاي اين هنرمندان بوده است."

مدير دايره هنرهاي تجسمي بسيج تصريح كرد: "درباره تفاوت هاي سومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج با سال هاي گذشته مي توان به اين نكته اشاره كرد كه امسال آثار ارسالي به لحاظ كيفي پيشرفت فراواني كرده است. اين حرف ما نيست بلكه بسياري از بازديدكنندگان و كارشناسان هنري نيز بر اين عقيده اند. موجي از استقبال مخاطبان در سومين جشنواره هنرهاي بسيج جاري است كه اين امر را ثابت مي كند."

در كنار آثاري كه در گالري هاي يك و دو فرهنگسراي بهمن به چشم مي خورد، دو غرفه نيز فعاليت دارند. يكي از آنها به شكل مجزا به مناسبت سال پيامبر اعظم (ص) به ارائه آثاري تلفيق شده از عكس، نقاشيخط، تذهيب و خوشنويسي پرداخته و غرفه ديگر كه متعلق به شوراي مركزي انجمن بسيج است، آثاري از گرافيك و نقاشي و خط را به نمايش گذاشته است.

يونسي، مسئول بخش هنرهاي تجسمي فرهنگسراي بهمن، نيز درباره اين جشنواره گفت: "در فرهنگسراي بهمن دو گالري وجود دارد كه در طول سال يكي از فعالترين گالري هاي موجود در تهران از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري شناخته شده است. اين گالري ها 1600 متر مربع فضا و ظرفيت نصب 550 اثر را دارند. درجريان برگزاري سومين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي بسيج هر دو گالري به آثار منتخب اختصاص داده شده است."

ظاهرا معيار انتخاب آثار راهيافته به بخش نمايشگاه كيفيت آنها بوده و آنطور كه معلوم است به درونمايه خاصي در آثار اشاره و اجبار نشده است. هنرمندان شركت كننده در اين نمايشگاه در رديف سني 25 تا 55 سال قرار دارند. سومين جشنواره هنرهاي تجسمي بسج با همكاري مديريت فرهنگي منطقه 16، نيروي مقاومت بسيج و فرهنگسراي بهمن روز دوشنبه پنجم تير در گالري هاي فرهنگسراي بهمن افتتاح شد و تا 14 تير ادامه خواهد داشت. اين جشنواره روز اختتاميه با معرفي برگزيدگان جشنواره در هر شاخه از هنرهاي تجسمي به كار خود پايان مي دهد.