كيهان كلهر و شجاعت حسين خان كنسرت مي دهند

كيهان كلهر - نوازنده كمانچه و شجاعت حسين خان - نوازنده سيتار اواسط مردادماه در كاخ نياوران به اجراي برنامه خواهند پرداخت .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، در اين كنسرت كه اواسط مردادماه در فضاي باز كاخ نياوران برگزار مي شود، كيهان كلهر در دو نوازي خود با شجاعت حسين خان قطعاتي از مجموعه آلبوم هاي "غزل" را براي علاقمندان به اجرا خواهند گذاشت .

اين دو هنرمند ايراني و هندي طي سال هاي اخير همكاري ها و كنسرت هاي مشتركي داشته اند كه حاصل اين همكاري ها در ايران انتشار سه آلبوم دو نوازي با عنوان "غزل" و يك البوم به نام "باران" است كه با استقبال علاقمندان موسيقي تلفيقي روبرو شده است .

كيهان كلهرپس از همكاري با شجاعت حسين خان ، طي يك دوره كنسرت با علي اكبر مرادي نوازنده تنبور و يك نوازنده تركيه اي (نوازنده ديوان) به معرفي زواياي پنهان موسيقي ايراني پرداخته است كه اين كنسرت ها به تازگي پايان يافته است . 

