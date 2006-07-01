مجله ادبي " پارسه " راه اندازي شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين مجله اينترنتي بر روي سايت اين شاعر و نويسنده به آدرس www.javanbakht.net است شامل مطالب متنوع ادبي در زمينه هاي شعر داستان و نقد ادبي است .



ترانه جوانبخت درباره اين مجله گفت : علاقمندان به فعاليت هاي ادبي مي توانند آثار منتشر نشده خود در اينترنت را جهت انتشار به اين مجله ارسال كنند.

اين شاعر نويسنده و منتقد ادبي اظهار داشت : با توجه به اين كه امروزه استفاده از اينترنت كاملا رواج يافته بهتر است شاعران نويسندگان و منتقدان ادبي ما علاوه بر انتشار آثارشان به صورت كتاب و شركت در انجمن ها و جشنواره هاي ادبي در اينترنت نيز فعاليت داشته باشند .

جوانبخت يادآور شد : انتشار مجلات ادبي در اينترنت باعث گرد هم آمدن هنرمندان مي شود و تبادل فكري آنان و بررسي آثارشان را تسهيل مي كند.