۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۳

هيئت وزيران تصويب كرد:

تخفيف 50 درصدي هواپيمايي به دانشجويان ايراني خارج از كشور

براساس مصوبه هيئت وزيران براي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل درخارج از كشور براي انجام مسافرت به خارج از كشور 50 درصد تخفيف در هزينه بليت هواپيما در نظرگرفته مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر،،هيئت وزيران در جلسه 31 ارديبهشت سال جاري به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تخفيف 50 درصدي هوپيمايي به دانشجويان ايراني خارج از كشور را تصويب كرد.

بر اساس اين مصوبه، براي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل درخارج از كشوربا تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران يا وزارت امورخارجه براي انجام مسافرت  به خارج از كشور( دوبار درسال) 50 درصد تخفيف در هزينه بليت هواپيما با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري درنظر گرفته شود.

درصورتي كه دانشجو متاهل باشد، تخفيف ياد شده براي همسرو فرزندان وي نيزاعمال مي شود.

به گزارش نشريه برنامه، اين مصوبه در 24 خرداد سال 85 به وزارت خانه هاي راه و ترابري، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ شده است.

  

