رسيدگي به مناطق محروم از اولويت هاي سازمان ثبت است

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسينعلي اميري در مراسم افتتاح اداره ثبت شهرستان فراشبند در استان فارس ، اظهار داشت: واحدهاي ثبتي جديدي كه قبلا ايجاد شده بود مشكلات متعددي داشت كه براي رفع اين مشكلات و تنگناها شاخص هاي جديدي براي ايجاد واحدهاي ثبتي جديد در كشور تعريف شد.

وي اضافه كرد: يكي از اين شاخص ها ميزان محروميت منطقه است و با توجه به اين كه رسيدگي به مناطق محروم يكي از اولويت هاي اساسي در سازمان ثبت است ، تاسيس واحد ثبتي در شهرستان فراشبند كه يكي از نقاط محروم در استان فارس است ، در دستور كار قرار گرفت.

رئيس سازمان ثبت با اشاره به نقش و جايگاه اين سازمان در توسعه پايدار كشور گفت: براي سرمايه گذاري درهر منطقه اي و ايجاد رونق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، اولين موضوعي كه اهميت مي يابد، بحث مالكيت و استقرار و استحكام آن است. اگر مالكيت متزلزل باشد سرمايه گذاري صورت نخواهد گرفت.

معاون قوه قضائيه ، بهداشت حقوقي جامعه را يكي ديگراز اثرات ثبت بر شمرد و افزود: با ثبت اسناد و املاك و اموال اعم از منقول و غير منقول شهروندان احساس مي كنند و درنتيجه با ايجاد امنيت اقتصادي و رواني ، جلوي بسياري از دعاوي گرفته مي شود.

وي در پايان از تلاش هاي سيد عباس هاشمي مديركل ثبت استان فارس ، فرماندار و نماينده مردم فيروز آباد در مجلس شوراي اسلامي براي تاسيس اين واحد ثبتي قدرداني كرد.