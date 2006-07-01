ناشران ما بيشتر به صورت تجربي كار مي كنند

علي رضا عقيقي بخشايشي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : همه ما كار نشر را به صورت تجربي دنبال مي كنيم و در ميان كار و فعاليت در نشر است كه مي آموزيم كار نشر چيست و چگونه بايد آن را انجام داد. من به شخصه كسي را نمي شناسم كه براي فعاليت در اين زمينه تحصيل كرده باشد و كسي به ناشران در زمينه كار نشر آموزش نداده است.

وي در ادامه تصريح كرد : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همانطور كه براي روزنامه نگاران دوره هاي آموزشي برگزار مي كند براي ناشران هم از سالهاي قبل دوره هايي را گذاشته است كه متاسفانه از كيفيت چندان بالايي برخوردار نيست.

مدير نشر بخشايش قم در ادامه تصريح كرد : از طرفي مشكلات كار نشر آنقدر زياد است كه ناشران رغبتي براي وقت گذاشتن و فراگيري تخصصي كار نشر را ندارند.

وي در مورد دلايل عدم استفاده از كارشناسان حوزه چاپ و نشر در موسسات انتشاراتي گفت : هزينه هاي توليد كتاب بسيار زياد است و از طرفي ما متخصصي كه بتواند در اين زمينه موثر واقع شود را نمي شناسيم تا در فعاليت هاي خود از آن بهره بگيريم .

عليرضا عقيقي بخشايشي در ادامه افزود : دانش آموختگان رشته هاي مرتبط با چاپ و نشر پس از پايان تحصيلات خود ، انتظار دريافت دستمزدهاي بالا دارند و هرگز حاضر به ادامه فعاليت در موسسات انتشاراتي كه سود چنداني دارند نيستند.

مدير نشر بخشايش قم خاطرنشان كرد : ناشر اگر خود بازار را بشناسد مي داند كه بايد چه كتابي چاپ كند و چه كتابي نياز امروز جامعه است در غير اين صورت كتابهايش خواننده پيدا نخواهد كرد. ناشر اگر خود به مراحل مختلف كار نشر كتاب مسلط باشد با مشكل كمتري مواجه خواهد بود و ترجيحا وزارت ارشاد بايد به كساني مجوز نشر دهد كه نسبت به اين حوزه آگاهي داشته باشند.