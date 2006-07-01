محبوبيت بلر از رقيب وي كمتر است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه چاينا ديلي، اين نظرسنجي كه توسط موسسه انگليسي"يوگو" انجام شده نشان داد : 30 درصد از مردم انگليس مي گويند كه ديويد كمرون رهبر حزب محافظه كار انگليس نخست وزير بهتري خواهد بود و اين در حالي بود كه 28 درصد، بلر را ترجيح مي دادند.

بر پايه اين گزارش كه اولين بار در روزنامه ديلي تلگراف منتشر شده، از زماني كه بلر رهبري حزب كارگر را در سال 1994 بر عهده گرفته اين اولين باري است كه يكي از پنج رهبر حزب محافظه كار انگليس بر وي ترجيح داده مي شود.

بر پايه اين نظرسنجي، اگر انتخابات همين امروز برگزار شود، 39 درصد به كانديداي محافظه كار راي خواهند داد و 33 درصد هم به حزب كارگر.

اين در حالي است كه در ماه آوريل( فروردين) 35 درصد از حزب كارگر حمايت مي كردند و 33 درصد هم از حزب محافظه كار.

در اين نظرسنجي تنها 7 درصد گفتند كه كمرون نخست وزير بسيار عالي خواهد بود، 31 درصد وي را شخص مناسبي دانستند و 25 درصد هم گفتند كه وي شخص مناسبي نيست.

رسواييهاي اخير در دولت انگليس درخواستها براي استعفاي وي را افزايش داده است .

نتايج نظرسنجي قبلي اين موسسه انگليسي نشان داده بود : بيش از 70 درصد اعضاي حزب كارگر انگليس خواستار كناره گيري "توني بلر" نخست وزير اين كشور پيش از برگزاري كنفرانس سالانه حزب هستند كه براي اواخر سپتامبر 2007 ميلادي برگزار مي شود.