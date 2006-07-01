اسرائيل بايد در انزوا قرار بگيرد/ صهيونيست ها مي خواهند بر عقب نشيني خود از نوار غزه سرپوش بگذارند

حيدر عبدالحسين در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، فجايع جديد صهيونيست ها در نوار غزه را حاصل حمايت هاي بي چون و چراي آمريكا از اقدامات آنان دانست و گفت: صهيونيست ها از مدت ها پيش درصدد جبران عقب نشيني خود از نوار غزه بودند و اكنون با انجام اين اعمال وحشيانه، مي خواهند، سرپوشي بر آن شكست بگذارند.

وي مطرح شدن موضوع پرونده هسته اي و بسته پيشنهادي غرب، را بهانه اي براي از دور خارج كردن ايران و نپرداختن به اين جنايات توصيف كرد، افزود: همزماني انجام اين جنايات با درگيركردن ايران بر روي مساله پرونده هسته اي، نمي توان بي ارتباط به يكديگر دانست، لذا كليه كشورهاي مسلمان بايد كمي پا را فراتر از محكوم كردن صرف بگذارند.

دبيرسياسي بسيج دانشجوئي دانشگاه چمران اهواز با اظهار تاسف از عملكرد سازمان كنفرانس اسلامي و همچنين اتحاديه عرب اظهار داشت: پس رخداد چنين وقايع هولناكي ،اين سازمانها فقط جلسه اي را برگزار مي كنند و در آن جلسه اين اقدامات را صرفا محكوم مي كنند و مي توان گفت روند حاكم بر كشورهاي عربي به دليل دست نشاندگي فقط در همين حد مي گنجد و اين امري طبيعي است چراكه آنان نمي توانند بر خلاف نظر آمريكا رفتار كنند.

حيدر عبدالحسين بهترين راهكار براي مقابله جدي تر با رژيم صهيونيستي را در انزواي سياسي صهيونيستها دانست و تصريح كرد: كوچكترين اقدامي كه مي توان براي مقابله با اين جنايات انجام داد، تحريم كالاهاي اسرائيلي از سوي كشورهاي عربي و اسلامي است و اقدام جدي تر اينكه كشورهاي مسلمان با بستن سفارتخانه هاي خود در اسرائيل و قطع ارتباط با آنان، رژيم غاصب اسرائيل را در يك انزواي سياسي قرار دهند و به اين ترتيب ضربه مهلكي را بر بدنه اين رژيم غاصب وارد آورند.