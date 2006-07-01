نشست "جوانان و جهاني شدن" در بحرين برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اخبار الخليج، نشست "جوانان و جهاني شدن؛ افقها و چالشها" كه اولين نشست در زمينه روند جهاني شدن است با مشاركت بيش از 14 كشور عربي و اسلامي متشكل از زنان و مردان برگزار و به بررسي ابعاد مختلف جهاني شدن اختصاص دارد .

از آنجايي كه شناخت مسئله جهاني شدن و ماهيت آن براي جوانان امر بسيار مهمي است، در اين نشست سعي مي شود تا از طريق كلاسها و كارگاههاي عملي آن را براي جوانان قابل لمس كرده تا بيشتر با روند جهاني شدن آشنا شوند.

در اين نشست كه شركت كنندگان از 16 تا 25 ساله هستند، سخنرانان 5 محور را براي آنها توضيح و تبيين مي كنند، محور اول جهاني شدن از بعد سياسي است كه هويت و پيشرفت را در جوامع بين المللي با در نظر گرفتن روند جهاني شدن مطرح مي كند.

در بخش اقتصادي، تجارت آزاد مطرح مي شود تا جوانان مقصود و ماهيت تجارت را دريافته و با سود آوري مشروع آشنا شوند.

محور سوم تكنولوژي است، با توجه به اينكه عصر، عصر تكنولوژي، پيشرفت و اينترنت است، در اين بخش به جوانان آموزش استفاده از اين تكنولوژي را در كنار بررسي هاي مثبت و منفي آن ياد آوري مي كنند.

بررسي فرهنگ در روند جهاني شدن محور چهارم اين نشست است كه استفاده از فكر و فرهنگ خود استفاده كرده و با آموزش، تكنولوژيهاي لازم را فراگيرند.

محور پنجم بررسي ابعاد تمدن در روند جهاني شدن است كه به جوانان حفظ هويت، تمدن و آگاهي و اطلاع رساني از فرهنگ و تمدن را ياد آوري خواهند كرد.

از آنجايي كه بيداري و آگاهي جوانان مسئله اي بسيار مهم است، اين نشست با شعار تحكيم و تثبيت مفهوم هويت، دوستي و ترقي، برخورد جوانان با مسائل بين المللي را بررسي كرده و تأثير گذاري و تأثير پذيري آنها را مطرح مي كنند.