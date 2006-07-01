به گزارش خبرگزاري "مهر"، بنفشه توانايي كارگردان اين نمايش است و آن را بر اساس نمايشنامه قديمي آخوندزاده از اولين نسل نمايشنامه نويسي ايران در دوره قاجار اجرا مي كند. اين نمايش ساختاري كمدي دارد و از فردا ساعت 15/20 به مدت سه هفته ميهمان تالار سايه است. اتفاقات اين نمايش همه در دوره قاجاريه و پيرامون ارتباط وزير خان لنكران با اندروني خود است.



سيامك صفري، فروغ قجابيگلي، سهيلا صالحي، مسعود ميرطاهري، ميترا ضيايي چيا، محمد پويا، نصرت ميرعظيمي، علي ستوده و مهدي بوسليك بازيگران اين نمايش هستند. سحر خسروجردي نيز طراحي صحنه و لباس نمايش را به عهده دارد و موسيقي آن به طور زنده توسط سعيد تهراني اجرا مي شود. مدت اجراي نمايش "وزير خان لنكران" نيز 70 دقيقه است.

کد مطلب 346831