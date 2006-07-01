به گزارش خبرگزاري "مهر"، بنفشه توانايي كارگردان اين نمايش است و آن را بر اساس نمايشنامه قديمي آخوندزاده از اولين نسل نمايشنامه نويسي ايران در دوره قاجار اجرا مي كند. اين نمايش ساختاري كمدي دارد و از فردا ساعت 15/20 به مدت سه هفته ميهمان تالار سايه است. اتفاقات اين نمايش همه در دوره قاجاريه و پيرامون ارتباط وزير خان لنكران با اندروني خود است.
سيامك صفري، فروغ قجابيگلي، سهيلا صالحي، مسعود ميرطاهري، ميترا ضيايي چيا، محمد پويا، نصرت ميرعظيمي، علي ستوده و مهدي بوسليك بازيگران اين نمايش هستند. سحر خسروجردي نيز طراحي صحنه و لباس نمايش را به عهده دارد و موسيقي آن به طور زنده توسط سعيد تهراني اجرا مي شود. مدت اجراي نمايش "وزير خان لنكران" نيز 70 دقيقه است.
نمايش "وزير خان لنكران" نوشته ميرزا فتحعلي آخوندزاده متعلق به دوره قاجار از فردا يكشنبه 11 تير در تالار سايه تئاتر شهر روي صحنه ميرود.
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