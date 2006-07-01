توليد، تكثير و انجماد سلول ‌هاي بنيادي دستاورد عظيم علمي و جلوه ‌اي از ظرفيت بي ‌پايان استعداد ملت ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار كه در تاريخ 11 شهريور ماه سال 1382انجام شد، رهبر معظم انقلاب اسلامي با ابراز خرسندي فراوان از تلاش پژوهشگران و دانشمندان داخلي براي استفاده از ذخاير تمام نشدني ثروت انساني كشور افزودند: تلاش استعمارگران براي تحقير ملت ايران و وجود احساس ناتواني و حقارت در جامعه ايران، در قرن‌هاي اخير همچون سدي مانع از استفاده از مخزن عظيم استعدادهاي داخلي شده است اما تلاش‌هاي افتخار برانگيزي همچون دست‌يابي به دانش توليد، تكثير و انجماد سلول‌هاي بنيادي جنيني، اين گونه سدها را در هم مي‌شكند و ايران را به مرحله استفاده از ظرفيت بي‌پايان انساني خود نزديك مي‌ سازد.

ايشان با اشاره به تاثيرگذاري مفاخر علمي ملت ايران نظير ابن ‌سيناها و فارابي‌ها در ترويج و گسترش علم در جهان افزودند: احساس ناتواني بايد به كلي از فرهنگ كشور ريشه‌كن شود چرا كه ملت ايران در طول تاريخ، بارها و بارها استعداد و توانايي خود را در فتح قله‌هاي علمي نشان داده است.

حضرت آيت الله خامنه‌اي، وجود هر يك از دانشمندان و پژوهشگران پرتلاش كشور را هديه‌اي الهي خواندند و با اشاره به كارهاي عظيمي كه پس از انقلاب بدست جوانان مومن و حزب اللهي انجام شده، افزودند: عزيزاني كه با تلاش مومنانه به دستاوردهاي ارزشمندي نظير توليد، تكثير و انجماد سلول‌هاي بنيادي جنيني و دانش هسته‌اي دست يافته‌اند بايد بعنوان پيشروان حركت علمي ملت ايران مورد تجليل و قدرداني قرار گيرند تا راه براي ورود و شكوفايي استعدادهاي جوانان باز شود.

رهبر معظم انقلاب، ايمان و توكل به پروردگار را، سلول‌هاي بنيادي شكل دهنده رفتار و حركت صحيح جوامع بشري در طول تاريخ برشمردند و با تجليل از ايمان عميق دانشمندان و پژوهشگراني كه در طرح بزرگ و ملي توليد و تكثير سلول‌هاي بنيادي فعاليت مي‌كنند؛ افزودند: توسل و توكل به پروردگار كريم، ايمان به ياري خداوند و اعتماد به نفس، عوامل اصلي پيشرفت‌ها و كارهاي عظيمي بوده كه در دو دهه اخير در كشور انجام شده است.

ايشان ملت ايران را ملتي عزيز و مظلوم خواندند و با تاكيد بر لزوم تشريح نتايج عملي و ملموس اين دستاورد بزرگ براي مردم افزودند: علت اصلي خصومت دشمنان با ملت ايران، اين واقعيت است كه انقلاب اسلامي مردم ايران و دستاوردهاي علمي انديشمندان و پژوهشگران ايراني، ديگر ملت‌هاي مسلمان را به خود باوري تشويق مي‌كند و مجموعه جهان اسلام را از كنترل قدرتمندان دور مي‌سازد.

در اين ديدار اعلام شد سلول‌هاي بنيادي جنيني كه در كشور توليد، تكثير و منجمد شده است بعنوان سلول‌هاي پر توان، توانايي تقسيم، تمايز و تبديل به همه سلول‌هاي انساني از قبيل عضله قلبي، عصب، عضله و ديگر سلول‌ها را دارا هستند و در مطالعات تكميلي اين سلول‌ها به سلول‌هاي عضلاني قلبي تبديل شده‌اند.

اين سلول‌ها در زيست شناسي تكويني، داروسازي، طب پيوند و توسعه درمان‌هاي جديد بسيار حياتي به شمار مي‌روند. تحقيقات محققان كشورمان در زمينه كاربردهاي مختلف اين سلول‌هاي بنيادي ادامه دارد.

جمهوري اسلامي ايران در جهشي علمي به عنوان دهمين كشور جهان موفق شد سلول‌هاي بنيادي جنيني انسان را توليد، تكثير و منجمد كند. اين دستاورد بسيار مهم علمي كه در دنيا به نام انقلاب پزشكي شناخته مي‌شود به همت دانشمندان و پژوهشگران مومن و متعهد پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي نصيب ايران شده است.

همچنين در اين ديدار قبل از سخنان مقام معظم رهبري، دكتر "علي منتظري" رئيس جهاد دانشگاهي در گزارشي تصريح كرد: فرزندان انقلاب در جهاد دانشگاهي، همه توانايي و تلاش خود را براي ايجاد جنبش نرم افزاري و توليد علم و تحقق اهداف عملي و فرهنگي انقلاب بكار گرفته‌اند.

مرحوم دكتر "سعيد كاظمي آشتياني" رئيس پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي نيز در اين ديدار، ايمان و اعتقاد عميق پژوهشگران اين موسسه و اعتقاد آنان به توانايي ‌هاي خودي را مبناي اصلي جهش عظيم علمي و توليد، تكثير و انجماد سلول‌هاي بنيادي جنيني خواند.

دكتر كاظمي گفت: دانشمندان و پژوهشگراني كه در اين طرح فعالند؛ بدنبال اداي تكليف ديني هستند و آثار اين نگاه اعتقادي را در پيشرفت‌ هاي علمي خود كاملا مشاهده مي ‌كنند.

وي افزود: به اطلاع مي‌رساند كه تاكنون كشورهاي سوئد، ژاپن، آمريكا، استرليا، انگليس، هندوستان، كره جنوبي و سنگاپور موفق به توليد سلول‌هاي بنيادي جنيني شده‌ اند.