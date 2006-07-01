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۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۱

رئيس هيئت مديره منتخب زنبورداران كشور در گفتگو با "مهر":

نمي توانيم با بازار جهاني عسل رقابت كنيم

نمي توانيم با بازار جهاني عسل رقابت كنيم

رئيس هيئت مديره منتخب زنبورداران كشور گفت: با توجه به بالا بودن قيمت تمام شده توليد عسل در كشور نمي توان با بازار جهاني رقابت كرد .

مسعود رضايي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره  بالابودن قيمت تمام شده توليد عسل در كشور، گفت: هم اكنون قيمت هر كيلو عسل طبيعي در كشور از 1700 تومان (عسل  آفتابگردان ) تا 4000 تومان (عسل آويشن )  به فروش مي رسد  .

به گفته وي،  تنوع و متفاوت بودن قيمت گل و منطقه  جغرافيايي از دلايل اصلي بالابودن  قيمت تمام شده عسل در كشور است، به طوريكه هم اكنون قيمت  جهاني اين محصول سه تا 5/3 دلار است .

رضايي تصريح كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلو عسل در كشور چين از 70 سنت تا يك دلار و در استراليا از يك دلار تا 5/1 دلار خريد و فروش  مي شود .

وي  با اشاره به  اينكه عمده صادرات عسل كشور به صورت فله اي است،  افزود : هم اكنون عمده صادرات عسل كشور از طريق مرزهاي زميني و يا با كشتي به صورت فله اي و به كشورهاي عربي و اروپايي صورت مي گيرد .

سرانه مصرف عسل در دنيا  200 گرم و در ايران 394 گرم و در كشورهاي صنعتي  يك كيلو و 200 گرم است . 

کد مطلب 346842

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