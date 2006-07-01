نمي توانيم با بازار جهاني عسل رقابت كنيم

مسعود رضايي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر با اشاره بالابودن قيمت تمام شده توليد عسل در كشور، گفت: هم اكنون قيمت هر كيلو عسل طبيعي در كشور از 1700 تومان (عسل آفتابگردان ) تا 4000 تومان (عسل آويشن ) به فروش مي رسد .

به گفته وي، تنوع و متفاوت بودن قيمت گل و منطقه جغرافيايي از دلايل اصلي بالابودن قيمت تمام شده عسل در كشور است، به طوريكه هم اكنون قيمت جهاني اين محصول سه تا 5/3 دلار است .

رضايي تصريح كرد: در حال حاضر قيمت هر كيلو عسل در كشور چين از 70 سنت تا يك دلار و در استراليا از يك دلار تا 5/1 دلار خريد و فروش مي شود .

وي با اشاره به اينكه عمده صادرات عسل كشور به صورت فله اي است، افزود : هم اكنون عمده صادرات عسل كشور از طريق مرزهاي زميني و يا با كشتي به صورت فله اي و به كشورهاي عربي و اروپايي صورت مي گيرد .

سرانه مصرف عسل در دنيا 200 گرم و در ايران 394 گرم و در كشورهاي صنعتي يك كيلو و 200 گرم است .