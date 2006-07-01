براي مقابله با جنايات اسراييل بايد تحرك وسيع ديپلماتيك در جهان اسلام صورت بگيرد

قديري ابيانه كارشناس مسايل استراتژيك كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، اظهار داشت: اخيرا، آنته نگرو رئيس سازمان اطلاعات آمريكا، وجود "جهاد اسلامي" و "حماس" در فلسطين، "حزب الله" در لبنان و "سپاه بدر" و "نيروهاي صدر" در عراق را مانعي براي حمله نظامي به ايران عنوان كرد.

وي افزود: آمريكايي ها معتقدند در صورت حمله به كشورمان نه تنها با مقاومت ملت ايران، بلكه با مقاومت گروه هاي مذكور نيز مواجه خواهند شد؛ به طوري كه حزب الله، حماس و جهاد اسلامي مي توانند به منافع اسرائيلي ها لطمه وارد كنند و نيروهاي بدر و صدر مي توانند منافع آمريكايي ها و انگليسي ها را در عراق به خطر اندازند.

قديري ابيانه ابراز عقيده كرد تحركات اخير اسرائيلي ها با چراغ سبز سازمان جاسوسي آمريكا براي خلع سلاح گروه هاي مقاومت در منطقه و به منظور "فراهم كردن زمينه تهاجم نظامي به ايران" صورت گرفته است.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اقدام اخير صهيونيست ها در سرزمين هاي اشغالي نه به خاطر كشته شدن يك سرباز صهيونيستي بلكه براي خنثي كردن گروههاي مقامت است تا از اين طريق، زمينه حمله نظامي به ايران را فراهم كند و طرح خلع سلاح گروه ها در عراق و توسط دولت آن كشور نيز، به هر انگيزه اي كه مطرح شده باشد، در همين راستا صورت مي گيرد.

قديري ابيانه با تاكيد بر اين كه "تحركات مذكور، همسو با تلاش آمريكا در جهت تعيين ضرب الاجل براي ايران است" تاكيد كرد: ايران بايد خود را براي مقابله با هر احتمالي مهيا كند؛ چرا كه ادله اي براي حاكميت خرد در كاخ سفيد وجود ندارد.

وي در عين حال متذكر شد كه اظهارات فوق به معناي آن نيست كه آمريكا حتما به ايران حمله مي كند؛ چرا كه كساني هستند كه به سران كاخ سفيد توصيه مي كنند از محدوده خرد ورزي و احتياط خارج نشده و با ملت بزرگ ايران چهره به چهره نشوند.

اين فعال سياسي اظهار داشت: در راستاي تحت الشعاع قرار دادن جنايات رژيم صهيونيستي و فراهم كردن زمينه اعمال سياست هاي آمريكا عليه ايران، سازمان هاي جاسوسي سيا، موساد و اينتليجنت سرويس، افراد مزدور و ضد انقلاب را در جهت تخريب افكار عمومي نسبت به ما بسيج كرده اند.

اين كارشناس مسايل سياسي و روابط بين الملل در بخش ديگري از اين گفت و گو به راهكارهاي مقابله با جنايات رژيم صهيونيستي پرداخت و گفت: براي مقابله با توطئه هاي آمريكا و اسراييل بايد يك تحرك وسيع ديپلماتيك و تحرك در حوزه ديپلماسي مردمي صورت گيرد تا با بسيج جهان اسلام، مدافعان حقوق بشر در سراسر دنيا به صيانت از صلح ترغيب شوند.

قديري ابيانه افزود: سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشر غربي در حالي در برابر جنايات اسراييلي ها سكوت مي كنند كه به اسارت گرفتن يك سرباز صهيونيست حساسيت نشان داده و به شدت آن را محكوم مي كنند، اما فقط از اسراييل مي خواهند خويشتنداري كند.

"متاسفانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز با حمايت آمريكا و انگليس از صهيونست ها، تحركات اخير را محكوم نكرد و اقدامي براي توقف اين جنايات انجام نداد و اين واقعيت، ضمن افشاي هويت اعضاي اين شورا، نشان مي دهد كه قانون جنگل بر آنجا حكمفرماست".

وي ادامه داد: حق "وتو" مصداقي از حاكميت قانون جنگل بر شوراي امنيت است كه همواره از سوي ابر قدرت ها براي تداوم كشتار مسلمانان در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين كارشناس روابط بين الملل از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، كشورهاي عربي و غير متعهدها خواست كه تحركات ويژه اي را در زمينه محكوميت و مقابله با جنايات رژيم صهيونيستي داشته باشند.

قديري ابيانه تصريح كرد: گر چه دستگاههاي ديپلماتيك ما در بعد سياست خارجي فعال هستند ولي تحركات عمومي به خصوص در عرصه اينترنت كه كمرنگ است، بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

وي در پايان متذكر شد: بدون ترديد هر كاربر اينترنتي مي تواند پيام هاي انقلاب اسلامي و مظلوميت مسلمانان جهان را از طريق اين وسيله به مخاطبان بي شمار خود در سراسر دنيا انتقال داده و به مقابله با جنگ رواني دشمنان بپردازد، اما اكنون سازماندهي و تحرك لازم در اين زمينه وجود ندارد.