فرهنگسراي هنر ميزبان نمايشگاه نقاشي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي هنر اعلام كرد در اين نمايشگاه 30 اثر در ابعاد متنوع با تكنيك گواش، اكولين، مداد رنگ و تكنيك هاي برجسته با تركيب مواد مختلف در معرض ديد عموم قرار داد. استفاده از نمادهاي سنتي قبل از اسلام و دوران اسلامي با ارائه مدرن و بيان ارتباط انسان با طبيعت از ويژگي هاي اين آثار نقاشي است.

نمايشگاه نمود نقوش سنتي كار مشترك حميده رفيعي و اعظم آقالويي، دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس دانشكده فني شريعتي است. علاقمندان مي توانند براي بازديد هر روز در ايام يادشده از ساعت 9 تا 19 به فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي، خيابان جلفا مراجعه نمايند.