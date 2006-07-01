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۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

فرهنگسراي هنر ميزبان نمايشگاه نقاشي است

نمايشگاه نقاشي با عنوان "نمود نقوش سنتي با بيان مدرن" از امروز شنبه دهم تا هجدهم تير در گالري شماره يك فرهنگسراي هنر داير است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي هنر اعلام كرد در اين نمايشگاه 30 اثر در ابعاد متنوع با تكنيك گواش، اكولين، مداد رنگ و تكنيك هاي برجسته با تركيب مواد مختلف در معرض ديد عموم قرار داد. استفاده از نمادهاي سنتي قبل از اسلام و دوران اسلامي با ارائه مدرن و بيان ارتباط انسان با طبيعت از ويژگي هاي اين آثار نقاشي است.

نمايشگاه نمود نقوش سنتي كار مشترك حميده رفيعي و اعظم آقالويي، دانشجويان رشته طراحي پارچه و لباس دانشكده فني شريعتي است. علاقمندان مي توانند براي بازديد هر روز در ايام يادشده از ساعت 9 تا 19 به فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي، خيابان جلفا مراجعه نمايند.

کد مطلب 346852

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