نبايد پاسخ جنايت اسرائيل در غزه تنها در سرزمين هاي اشغالي داده شود

حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، لازمه يافتن راهكار مناسب براي مقابله با جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستي را ارزيابي دلايل حمله به غزه دانست و گفت : شواهد نشان مي دهد كه حمله به غزه، بر خلاف آنچه كه صهيونيست ها ادعا مي كنند، ناشي از اقتدار نيست بلكه به علت وحشت اين رژيم از روند رو به رشد مقاومت است.

وي افزود : حماس با تابلوي ادامه مقاومت مسلحانه و به رسميت نشناختن اسرائيل با استقبال گسترده مردم روبرو شد و دولت قانوني تشكيل داد كه اين ضربه بزرگي به اسرائيل، آمريكا و متحدانشان بود چرا كه تصور مي كردند فلسطيني ها از مقاومت سرخورده شده اند.

اين تحليلگر سياسي تصريح كرد : هنگامي كه حماس با صراحت اعلام كرد كه به مقاومت ادامه خواهد داد، اسرائيل و متحدان اروپايي و آمريكائيش كمك هاي مادي متعهد شده شان را به دولت حماس قطع كردند اما باز هم حماس به خواسته نامشروع آنان تن نداد و كشورهاي اسلامي نيز در حمايت از دولت فلسطيني كمك هاي مالي ارسال كردند.

سازمان ملل اساسا نفعي براي مردم ندارد چرا كه تمام قوانين آن به نفع زورگويان تفسير مي شود و در جريان حمله اسرائيل به غزه نيز تنها به يك ابراز تاسف اكتفا كرد

شريعتمداري ادامه داد : آنان سعي داشتند دولت حماس را از لحاظ سياسي منزوي كنند اما ايران، روسيه و سوريه از مقامات اين دولت دعوت به سفر كردند و در عيم حال شاهد شتابگيري مقاومت هستيم و حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه ريشه در وحشت اين رژيم از گسترش مقاومت دارد كه در دستگيري 10 وزير و 30 نماينده فلسطين اين مساله كاملا هويداست.

وي خاطرنشان كرد : اگر بپذيريم حمله اسرائيل به نوار غزه ناشي از ترس اين رژيم از دولت حماس بوده نه نشان دادن قدرت، خواهيم ديد كه راهكارهاي مقابله با اين حمله نيز بيشتر و بهتر در پيش رو ديده مي شود.

مديرمسئول كيهان با بيان اين كه كوفي عنان چند هفته قبل ابراز نگراني كرده بود كه چرا آنقدر كه به فوتبال اهميت داده مي شود به سازمان ملل توجه نمي شود، اظهار داشت : سازمان ملل اساسا نفعي براي مردم ندارد چرا كه تمام قوانين آن به نفع زورگويان تفسير مي شود و در جريان حمله اسرائيل به غزه نيز تنها به يك ابراز تاسف اكتفا كرد.

وي به لزوم بهره برداري كافي جهان اسلام از قدرت خود اشاره كرد و افزود : با تشكيل جلسه اضطراري سازمان كنفرانس اسلامي، كشورهايي كه با اسرائيل روابط اقتصادي دارند مي توانند آن روابط را قطع نموده و حداقل رابطه با حاميان اين رژيم را در سطح قابل توجهي كاهش دهند و احضار سفراي كشورهاي حامي اين رژيم در ممالك اسلامي نيز از ديگر راهها است اما همه اينها از راهكارهاي معمولي است.

شريعتمداري با بيان اين كه بايد امنيت از صهيونيستها سلب شود، گفت : بايد جهان اسلام تصميم بگيرد و بر اين تصميم خود پافشاري كند كه نبايد پاسخ حملات وحشيانه اسرائيل تنها در سرزمين هاي اشغالي داده شود، بلكه هيچ صهيونيستي در هيچ جاي جهان نبايد امنيت نداشته باشد چون وقتي مسلمانان امنيت ندارند، چرا بايد صهيونيستها امنيت داشته باشند.

اين تحليلگر سياسي با اشاره به موثر بودن اين راهكارها تصريح كرد : جنايات رژيم صهيونيستي علاوه بر آن كه ملل مسلمان را مصمم مي كند، بلكه ملتها دولتهاي سازشكار خود را تحت فشار قرار مي دهند كه اين تزلزل در دولتهاي سازشكار به نفع نيروهاي اسلامگرا خواهد بود.