افت نسبي دما طي 2 روز آينده در نوار شمالي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي اعلام كرد: نقشه هاي پيش يابي سطوح مياني جو بيانگر عبور امواج كم دامنه اروپاي جنوبي و روسيه به سوي نوار شمالي كشور طي دو روز آينده است كه سبب رگبار و رعد و برق در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي ، زنجان ، اردبيل ، شمال كردستان ، گيلان ، مازندران ، گلستان ، خراسان شمالي و با شدت كمتر دامنه هاي جنوبي البرز شامل استان هاي قزوين ، تهران ، سمنان و خراسان رضوي مي شود.
طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه با نفوذ جريان هاي نسبتا سرد شمالي در لايه هاي زيرين جو ، تشديد بارش در استان هاي حاشيه جنوبي درياي خزر و افت نسبي دما در نوار شمالي كشور پيش بيني مي گردد.
