رسول خطيبي به الشارجه امارات پيوست / محرم نويد كيا فصل آينده با سپاهان به ميدان مي آيد

به گزارش خبرگزاري " مهر" پس از مذاكرات انجام شده بين خالد عيسي محمد مديرعامل باشگاه الشارجه امارات و محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فولاد مباركه سپاهان و فراهم شدن مقدمات حضور رسول خطيبي درتيم الشارجه امارات، اين بازيكن پس از امضاء قرارداد، رسما به اين تيم ملحق شد تا براي 2 سال با پيراهن اين تيم به ميدان رود.

طي مذاكرات انجام شده بين مديرعاملان دوباشگاه ايراني و اماراتي، با توجه به اينكه باشگاه الشارجه امارات نيز در رشته هاي ورزشي هندبال، كاراته و ديگر رشته هاي ورزشي فعاليت مي نمايد، قرارشد همكاري هاي خود را با انعقاد قرارداد خواهر خواندگي ادامه دهند. برهمين اساس هردو باشگاه آمادگي خود را جهت برگزاري مسابقات دوستانه در رده هاي سني مختلف در رشته هاي ورزشي گوناگون در ايران و امارات اعلام نمودند.

محرم نويد كيا فصل آينده با سپاهان به ميدان مي آيد

محرم نويد كيا كه فصل گذشته پس از بازگشت ازبوخوم آلمان براي چند ماهي تيم فوتبال فولاد مباركه سپاهان را همراهي نمود، فصل جديد را نيز با طلايي پوشان سپاهان سپري خواهد كرد.

عليرغم اينكه محرم نويد كيا، نظر مربيان تيم الشارجه امارات را جلب نموده و درحال عقد قرارداد با اين باشگاه اماراتي بود، اما بنا به درخواست لوكابوناجيچ مربي كروات سپاهان و كادرفني اين تيم از مديرعامل باشگاه سپاهان، در راستاي جذب وملحق شدن محرم نويد كيا به تيم فولاد مباركه سپاهان وهمچنين علاقمندي خود محرم نويد كيا براي ادامه فعاليت درتيم طلايي پوشان، قرار شد اين بازيكن فصل 86 - 85 را با پيراهن سپاهان وارد ميدان شود. برهمين اساس محرم نويدكيا از امروزجهت انجام تستهاي پزشكي و حضور درتمرينات سپاهان فعاليت خود را شروع خواهد كرد.

از يك دهه تلاش لئون استپانيان درباشگاه سپاهان تقدير شد

مسئولين باشگاه فولاد مباركه سپاهان دريك اقدام پسنديده و به منظور ارج نهادن به تلاشها وخدمات لئون استپانيان بازيكن با اخلاق، ارزنده وكاپيتان تيم سپاهان كه قصد دارد از دنياي بازيكني فوتبال خداحافظي كند وبه كشورش ارمنستان برگردد، قدرداني كردند.

محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان ضمن تقدير از زحمات لئون استپانيان ويادآوري خاطرات گذشته ازاو بعنوان يك " هميشه سپاهاني" ياد كرد وخاطرنشان كرد: حضور لئون درفوتبال سپاهان تاثير بسزايي درفوتبال اصفهان و ايران داشت كه بر كسي پوشيده نيست.

گفتني است لئون استپانيان از سال 1375 فعاليت خود را درتيم سپاهان شروع كرده وبه مدت 9 سال با پيراهن طلايي پوشان وارد ميدان شده و بعد ازاين قصد دارد فوتبال را درعرصه مربيگري دركشورش ادامه دهد. از افتخارات لئون استپانيان با سپاهان مي توان قهرماني درليگ برتر كشور، قهرماني درجام حذفي كشور و دو دوره كسب عنوان سومي درمسابقات ليگ كشور را نام برد. ضمنا درپايان اين مراسم هدايايي به رسم يادبود تقديم و لوح ويژه باشگاه فولاد مباركه سپاهان به لئون استپانيان اهداء شد.