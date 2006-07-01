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۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۱۹:۲۶

عدم همخواني قوانين جزايي كشورها استرداد مجرمان را محدود كرده است

عدم همخواني قوانين جزايي كشورها استرداد مجرمان را محدود كرده است

عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي گفت: عدم همخواني قوانين جزايي كشور با قوانين ساير كشورها ، استرداد مجرمان را محدود كرده است.

موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: قوانين جزايي ايران با ساير كشورها همخواني ندارد و اين امر باعث شده برخي كشورها مواردي كه در كشور ما به عنوان جرم تلقي مي شود را نيازمند اعمال مجازات نمي دانند و حاضر به استرداد مجرمان نمي شوند.

وي تصريح كرد: حكم محارب فقط اختصاص به كشور ما دارد و ساير كشورها چنين حكمي را ندارند و اين امر باعث شده تا كشورهايي كه چنين حكمي ندارند حاضر به استرداد مجرماني كه بايد در ايران چنين حكمي در ارتباط با آنان اجرا شود ، همكاري لازم را نداشته باشند.

عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به انعقاد قراردادهايي با برخي كشورها براي استرداد مجرمان اشاره كرد و افزود: در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران با برخي كشورها قرارداد استرداد مجرمان را منعقد كرده و انتقال مجرمان صورت مي گيرد.

کد مطلب 347030

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