نگاهي به كتاب "در آمدي بر جامعه شناسي دين"

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنكه بسياري از سكولاريسم و افسون زدايي از جهان صحبت مي كنند، اما دين همچنان يكي ازمقولات مهم انسان امروزي است . دين به شكلهاي مختلفي بر افكار و رفتار انسان تأثير دارد. دين از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي است . امروزه جامعه شناسي دين جايگاه مهمي در مباحث دين شناسي دارد.

كتاب " در آمدي بر جامعه شناسي دين" نوشته مسعود جلالي مقدم تلاشي است در اين زمينه كتاب در سال 1379 توسط نشر مركز به چاپ رسيده است كه شامل يك ديباچه و ده فصل مي شود. از بعد جامعه شناختي سؤالاتي چند در مورد دين ايجاد مي شود. از جمله اينكه دين چيست؟ چرا آدميان ديندارند؟ دين به انسان چه مي دهد ؟ دين بر انسان به عنوان يك موجود اجتماعي چه تأثيري دارد؟ و در روابط مختلف اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي چه نقشي دارد؟

از جنبه هاي گوناگوني مي توان به بررسي دين پرداخت . اما رويكرد جامعه شناسي در صدد است با دوري از هر گونه پيشداوري و قضاوت (هر چند به نظر مي رسد غير ممكن است) به آثار اجتماعي دين در جامعه بپردازد. دين وابستگي شديدي با يكايك وجوه فرهنگي و نيز سياسي و اقتصادي دارد، بر آنها تأثير مي گذارد و از آنها متأثر مي شود.

فصول بعدي اين كتاب به رويكرد جامعه شناسي دين اختصاص دارد.

همانطور كه در ديباچه كتاب آمده هدف نويسنده هموار كردن راه دانش دين شناسي در ايران است . آنچه كه در اين كتاب درج شده تنها يك گام در اين راه است. جداي از محتواي كتاب كه به قول نويسنده تنها يك گام به جلو است از نظر شكلي نيز لغت نامه، فهرست اعلام و منابع براي مطالعه بيشتر در پايان كتاب عرضه شده است.