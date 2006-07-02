نمايندگان ملت: قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي حجت را بر قوه قضائيه تمام كرد

اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اعتماد مردم را به دستگاه قضايي تقويت مي كند

حسين نجابت بر اين باور است كه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، اعتماد مردم به دستگاه قضايي را تقويت خواهد كرد.

حسين نجابت عضو هيات رئيسه مجلس، در گفت گو با "مهر"، اظهار داشت : اگر قوه قضائيه با تمام توان و اقتداربا مفسدان اقتصادي برخورد كند، اعتماد مردم به اين قوه و از آن مهمتر به حاكميت باز خواهد گشت، زيرا زياد شدن مفاسد اقتصادي در كشور تا حدودي نگاه مردم را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي تغيير داده بود.

نماينده تهران افزود: مبارزه با مفسدان اقتصادي باعث خواهد شد كه بسيار از اشخاص كه در گذشته دست به جرائم اقتصادي مي زدند، به دليل اينكه آبرويشان نرود، دست از جنين كارهاي بردارند كه همين امر يكي از تاثيرات بسيار مثيت اين قانون است.

سخنگوي فراكسيون اكثريت مجلس تصريج كرد: دستگاه قضايي بايد بدون هيچ ترديد، طبق قانون به مجرد محكوم شدن شخصي، اسم او را به عنوان مفسد اقتصادي اعلام كند، زيرا در حال حاظر مردم منتظر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي هستند





قانون اعلام اسامي مفسدان اقتصادي حجت را بر قوه قضائيه تمام كرد

يك عضو هيات رئيسه مجلس تاكيد كرد: قانونمند شدن اعلام اسامي مفسدان اقتصادي حجت را بر قوه قضائيه براي اعلام و مبارزه جدي، تمام كرده است.

موسي قرباني در گفت گو با "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: عملكرد مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب قانون مبارزه و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، معذوريت قوه قضائيه در خصوص اعلام اسامي آنان را از بين برده است.

وي افزود: اين قانون به قوه قضائيه كمك خواهد كرد تا به طور جدي با اشخاصي كه در اين زمينه فعاليت دارند مبارزه كند و به تمامي ابحاماتي كه در اين زمينه از سوي اين قوه مطرح بود خاتمه دهد.

اين نماينده مجلس هفتم در پايان گفت: اگر قوه قضائيه در انجام اين مسئوليت سنگين خود با جديت تمام وارد ميدان شود، قطعا جرائم اقتصادي نيز در كشور كم خواهد شد.



افشاي نام مفسدان جرائم اقتصادي را كاهش مي دهد

سخنگوي هيات رئيسه مجلس معتقد است كه اعلام اسامي مفسدان، باعث كم شدن جرائم اقتصادي در كشور مي شود.

محسن كوهكن در گفت گو با "مهر"، اظهار داشت : دستگاه قضايي بايد با تمام قدرت و بر اساس قانون بايد به وظيفه خود در خصوص مبارزه و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي عمل كند، زيرا اين عمل باعث كاهش جرايم اقتصادي و جلو گيري از لطمه خوردن به بخش اقتصاد در كشور خواهد شد.

وي اقدام مجلس در خصوص تصويب طرحي براي معرفي مفسدان اقتصادي در اصل يك عمل قانوني و پيشگيرانه دانست و گفت: اين امر اشخاص را از انجام دادن بسياري از كارها كه به اقتصاد كشور لطمه واردمي كند، باز خواهد داشت.

اين نماينده مجلس هفتم همچنين در خصوص چگونگي اعلام نام مفسدان اقتصادي گفت: اشخاصي كه بر اساس راي دادگاه مفسد اقتصادي شناخته شده اند به طوري كه حكم تجديد نظر نيز فاسد بودن شخص را تائيد نمايد آن شخص به عنوان مفسد اقتصادي شناخته شده و معرفي خواهد شد.