قوه قضائيه آخرين پناهگاه و مامن مردم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، به طور حتم اجراي عدالت امروزه يكي از مهم ترين آرمان ها و آرزوهاي هر جامعه بشري است و بر پاشدن عدالت قضائي كه همانا حل و فصل اختلافات و منازعات و برقراري مساوات و برابر شمردن همه افراد است ، آرزويي همگاني براي تمامي جوامع است.

در جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه عهده دار اجراي عدالت است و اصل 156 قانون اساسي مهم ترين وظيفه دستگاه قضائي را احقاق حقوق عامه ، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع برشمرده است .

رسيدگي و صدور حكم در مورد تضلم ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت و اخذ تصميم ، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع ، كشف جرم ، تعقيب مجازات و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله وظايف قيد شده قوه قضائيه در قانون اساسي است.

همچنين بر نقش دستگاه قضائي در راستاي تضمين سلامت و بقاي جامعه تاكيد شده است اما اينكه دستگاه قضائي كشور تاكنون در اجراي اين وظايف چگونه عملكردي داشته جاي ارزيابي دارد.

طي سال هاي اخير با وجود اقداماتي در جهت رفع معضلات دستگاه قضائي به خصوص كاهش ورودي پرونده ها به محاكم ، اين روند همچنان ادامه دارد و اخيرا شاهد افزايش ورودي بيشمار پرونده ها به دادگاهها بوده ايم. در حالي كه ريشه حل اين معضل مي تواند در اصلاح برخي قوانين و مقررات باشد.

آنچه مسلم است تغيير برخي ساختارها و سياست هاي اقتصادي براي كاهش دعاوي و نزاع ها ، امري ضروري است و مي تواند راهكاري در جهت ورودي پرونده ها باشد و اين در حالي است كه رئيس قوه قضائيه نيز بر اين تغيير و تحولات اعتقاد دارد.

به گزارش مهر ، گرچه نمي توان اقدامات دستگاه قضائي در جهت كاهش تخلفات را طي چند سال گذشته انكار كرد اما اعلام افزايش 500 درصدي تخلفات برخي دستگاه ها از سوي رئيس سازمان بازرسي كل كشور مي تواند موجبات بي اعتمادي مردم را نسبت به برخورد دستگاه قضائي كشور با تخلفات و ناتواني در نظارت فراهم كند.

اهمال و سهل انگاري در انجام وظيفه ، عدم رعايت بخشنامه هاي دولتي ، سوء استفاده از مقام شغلي ، اعمال غرض و سليقه شخصي در تصميمات اداري ، مهم ترين شكايت هاي مردم در زمينه مفاسد اداري و تضييع اموال دولتي ، عدم رعايت آئين نامه معاملات دولتي در مزايده ها و مناقصات ، اخاذي ، ارتشاء و اختلاس مهم ترين شكايت هاي مردم در زمينه فاسد اقتصادي بوده است .

به گفته محمد نيازي ، بر اساس قانون ، سازمان بازرسي كل كشور بايد هر دستگاهي را سالي يك بار مورد بازرسي قرار دهد اما با توجه به امكانات و منابع موجود اين امر امكان پذير نيست و گاهي حتي هر 10 سال و يا 20 سال نيز نوبت براي بازرسي دستگاهي نمي رسد و شايد افزايش تخلفات برخي از دستگاه ها ريشه در اين امر داشته باشد.

همچنين از 7 هزار و 946 مورد پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور به دستگاهها 91 درصد آنها پيشنهاد اصلاحات در بخشنامه ها ، رويه ها و ساختار تشكيلاتي بوده و 136 مورد پيشنهادات تعقيب كيفري بوده است و اين در حالي است كه از اين ميزان 525 مورد پيشنهادات سازمان بازرسي تعقيب اداري و تنها 4 نفر از كار بركنار شده اند و اين نشان مي دهد با وجود افزايش تخلفات ، از حربه برخورد كمتر استفاده شده و شايد به چنين روالي سال آينده تخلفات دستگاهها 100 درصد افزايش داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب نيز كه همواره بر جايگاه حساس و خطير دستگاه قضائي كشور تاكيد فرموده اند ، در ديدار با مسئولان قوه قضائيه تصريح كرده اند كه دستگاه قضائي بايد مرجعي اطمينان بخش براي آحاد مردم و نقطه اميد و جلوه گاه عدالت براي مظلومان باشد.

ايشان با تاكيد بر اينكه بايد همواره به دستگاه قضائي در ميان مردم به عنوان يك حاكم عادل ، منصف ، تيزبين و هوشيار، نگريسته شود ، خاطرنشان كرده اند: مهم ترين مسئوليت قوه قضائيه مبارزه با جرم و تخلف و اجراي قاطعانه عدالت است.

از سوي ديگر رئيس جمهور نيز در گردهمائي سراسري مسئولان عالي قضائي از دستگاه قضائي خواست تا نقطه و موجب امنيت و آرامش مردم و نقطه وحشت همه فاسدان باشد.

دكتر احمدي نژاد با قدرداني از تلاش ها و خدمات و مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي ، روند كنوني فعاليت قوه قضائيه را حركتي رو به رشد توصيف كرده و عنوان داشته عدالت بايد در تنظيم قانون ، برنامه ريزي و اجرا و به طور كلي در نگاه همه برنامه ريزان حاكم شود و خواستار برخورد قاطع با كساني كه شده كه با نفوذ فساد مي كنند.

بايد گفت تاكيدات مقام معظم رهبري و رئيس جمهور بر وظيفه خطير و حساس قوه قضائيه در ايجاد عدالت و برخورد قاطعانه با تخلفات و مفسدان ، مسئوليت اين دستگاه را كه به راستي در ميان قواي مملكتي داراي اقتدار و منزلت قانوني بيشتري است ، دو چندان مي كند اما آنچه مسلم است ، قوه قضائيه به تنهايي و بدون كمك ساير دستگاه ها و دولت نخواهد توانست در راه بر پا نمودن عدالت واقعي در جامعه قدم بردارد و بدون شك ساير دستگاه ها نيز بايد آن را در اين مسير حساس همراهي كنند.