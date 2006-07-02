احمد طالبي نژاد در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره توليد مستندي درباره ناصر تقوايي كه گفته مي شد كارگرداني آن را وي بر عهده دارد گفت: "با وجود انتشار خبرهايي مبني بر اينكه من ساخت اين فيلم مستند را آغاز كرده ام، اما هنوز توليد آن قطعي نشده است."



او در مورد علت اين مساله افزود: "يكي دو جلسه اي با آقاي تقوايي گفتگو داشتم و در اين جلسات در مورد ساخت فيلم با وي صحبت كردم، اما فعلاً ساخت اين مستند قطعي نشده است. آقاي تقوايي براي آنكه كار را بپذيرد پيش‌شرط‌هايي دارد كه البته اين مسائل ارتباطي به من ندارد. شرط و شروط آقاي تقوايي مربوط به مسئولان و سرمايه گذاران اين پروژه مي شود كه البته به نظر مي رسد برخي از آنها از حوزه مسئوليت مسئولان پروژه هم خارج باشد."



با آنكه هنوز وضعيت ساخت مستند ناصر تقوايي روشن نيست، اما طالبي نژاد به طرح ها و ايده هايي براي ساخت آن فكر كرده و اميدوار است با جلب نظر تقوايي توليد اين مستند آغاز شود.