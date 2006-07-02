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۱۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران:

9 ميليون متر از خيابانها و بزرگراه هاي تهران خط كشي شد

9 ميليون متر از خيابانها و بزرگراه هاي تهران خط كشي شد

خط كشي محوري 9 ميليون متر از طول خيابان ها و بزرگراه هاي تهران در سال گذشته توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك و شهرداري هاي مناطق انجام شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ميزان خط كشي معابر شهري را با استناد به آمار سال 84 به طور متوسط 24657 متر در هر روز عنوان كرد و گفت : خط كشي محوري معابر به عنوان وسيله تنظيم كننده و هشدار دهنده نقش انكار ناپذيري در كنترل و هدايت ترافيك ايفا مي كنند .

مهندس سيد جعفر هاشمي تشكري با اشاره به تاثير خط كشي در انتقال بخشي از اطلاعات ، مقررات و هشدارها به راننده بدون اينكه توجه وي را از مسير منحرف كند ، افزود : خط كشي اصولي ظرفيت معابر را از طريق تنظيم صحيح جريان ترافيك افزايش مي دهد .

وي با تاكيد بر اينكه خط كشي ها زماني از شرايط ايده آل برخوردار مي شوند كه از قابليت هدايت راننده و هشدار به وي برخوردار باشد ، تصريح كرد : در ساعات شب و در شرايط نامساعد جوي ، خط كشي ها با خاصيت بازتابش به تامين ايمني معابر كمك مي كنند .

تشكري ادامه داد : عمليات خط كشي معابر با توجه به وضعيت متراكم ترافيك شهر در ساعات روز ، در هنگام شب كه شهروندان تهراني مشغو استراحت در منازلشان هستند ، انجام مي شود.

کد مطلب 347187

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