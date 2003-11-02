فردا در تاريخ

در گذشت علامه حاج شيخ ابوالحسن شعراني :

حاج شيخ ابوالحسن شعرانى ، از شخصيتهاى برجسته جهان اسلام در سال 1320 ه ق در تهران و در خانواده اى روحانى ديده به جهان گشود . وي تحصيلات ابتدايي را نزد پدرش ، شيخ محمد تهرانى آموخت و بعدها براي فراگيري دروس عالي تر وارد مدرسه مروى تهران شد و ادبيات عرب ، فارسى ، منطق ، فقه ، اصول ، فلسفه ، رياضيات و... رادر اين مدرسه آموخت. آية الله حاج ميرزا مهدى آشتيانى ، ميرزا محمود قمى و حبيب الله ذوالفنون از جمله استادان او در اين مدرسه بودند . ميرزا ابوالحسن ، در دوره جوانى به قم رفت و درمحضر استاداني چون آية الله حاج شيخ عبدالكريم حائرى و حاج شيخ عبدالنبى نورى به ادامه تحصيل پرداخت .وي پس از آن رهسپار نجف اشرف شد و در آنجا نيز از محضر استاداني چون سيد ابوتراب خوانسارى بهره هاي فراوان برد . شيخ ابوالحسن شعرانى پس از تكميل تحصيلات علمى و در اوج استبداد رضا خانى ، به تهران بازگشت و شروع به تبليغ و تدريس علوم اسلامي كرد.





علامه شعرانى علاوه بر مهارت كافى در فقه و اصول و تفسير و حديث و فلسفه و رياضى و عرفان و كلام و...، با زبان هاي عربي ، فرانسه ، تركى ، انگليسى و عبرى آشنايي كامل داشت . علامه درطول عمر پر بركت خويش شاگردانى فرزانه و حكيم و فقيه هم تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آية الله ميرزا هاشم آملى ، آية الله عبدالله جوادى آملى ، آية الله حسن حسن زاده آملي ، على اكبر غفارى و محدث ارموى اشاره كرد .





وي آثار قلمى چندي نيز از خود به جاي نهاد كه از ميان آنها مي توان به حاشيه بر مجمع البيان (در ده جلد) ، تصحيح كامل تفسير صافى (در دو جلد) ، حواشى و تعليقات بر تفسير منهج الصادقين (در ده جلد) ، مقدمه و حواشى و تصحيح كامل تفسير ابوالفتوح رازى (در دوازده جلد)، نثر طوبى ، دائره المعارف اصطلاحات قرآن ، از الف تا حرف صاد، تجويد قرآن ، حاشيه ، تحقيق و صحيح كتاب وافى اثر مرحوم فيض كاشانى (در سه جلد) ، تعليقات بر شرح اصول كافى اثر ملا صالح مازندرانى ، (در دوازده جلد) ، تعليقات بر وسائل الشيعه (از جلد 16 تا 20) ، حاشيه بر ارشاد القلوب ديلمى، ترجمه و شرح دعاى عرفه سيد الشهداء عليه السلام ، ضميمه كتاب فيض الدموع ، ترجمه و شرح مفصل صحيفه كامل سجاديه ، تحقيق و تصحيح جامع الرواة ، رساله در علم درايه ، المدخل الى عذب المنهل ، شرح كفاية الاصول آخوند خراسانى ، شرح تبصره علامه حلى ، حاشيه كبيره بر قواعد ، رساله در شرح شكوك صلاة در عروة الوثقى ، فقه فارسى و مختصر براى تدريس در مدارس ، مناسك حج با حواشى چند تن از مراجع تقليد ، شرح تجريد الكلام ، حاشيه بر فصل الخطاب محدث نورى ، كتاب راه سعادت در اثبات نبوت و رد شبهات يهود و نصارا ، ترجمه كتاب الامام على صوت العدالة الانسانية نوشته جرق جرداق ، تعليقاتى بر كتاب محمد پيامبر و سياستمدار نوشته مونتگمرى وات ، اصطلاحات فلسفى ، مقدمه و حواشى محققانه بر اسرارالحكم سبزوارى ، شرح عمل به زيج مبتنى بر هيئت جديد ، تعليقه و مستدرك تشريح الافلاك با اشاره به هيئت جديد ، هيئت فلاماريون ، تقاويم شبانه روزى ، ترجمه نفس المهموم حاج شيخ عباس قمى ، مقدمه ، تصحيح و تحقيق كشف الغمه ، مقدمه و تصحيح منتخب التواريخ ، مقدمه كتاب وقايع السنين خاتون آبادى ، مقدمه ، صحيح و تعليقات بر كتاب روضة الشهداء ، تصحيح كامل و مقدمه و حاشيه بر جلد اول و سوم كتاب نفايس الفنون فى عرابس العيون نوشته محمود آملى اشاره كرد . سرانجام آن عالم رباني بر اثر ضعف و بيمارى قلب و ريه در چنين روزي در سال 1352 ه ش به ديار باقي شتافت .پيكر او را در جوار ملكوتى حضرت عبدالعظيم حسنى ، روبروى باغ طوطى ، به خاك سپردند .



دستور انتخاب اعضاي مجلس موسسان از سوي رضا خان :





در چنين روزي در سال 1304 ه ش ، دستور انتخاب اعضاي مجلس موسسان براي اصلاح قانون اساسي و تعيين حكومت جمهوري از سوي رضاخان صادر شد . مجلس‌ موسسان بعدها در جلسه ‌21 آذر 1304 برابر 12 دسامبر 1925 بااكثريت‌ 257 نفر از 260 نفر عده‌ حاضر درجلسه‌، طي‌ ماده‌ واحده‌اي‌ اصول‌ سه‌گانه‌ 38 و37 و 36 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ را تغيير داده‌ واصلاح‌ نمود كه‌ مطابق‌ آن‌ اصول‌ سلطنت ‌مشروطه‌ ايران‌ به‌ شخص‌ رضاخان‌ پهلوي‌ وخاندان‌ او واگذار شود.پس ازآنكه رضاخان سردارسپه پايه هاي قدرت خويش را برجنازه آخرين پادشاه قاجاراستوارساخت ، برخي روشنفكران درباري پيرامون وي به فراهم آوردن مصالح انتقال قانوني سلطنت و حقانيت بخشيدن به آن پرداختند.



در گذشت موسيقيدان ايراني:





در چنين روزي در سال1323ه ش ميرزا حسين خان خضوعي از استادان آوازو موسيقي ايراني دار فاني را وداع گفت .

استاد خضوعي به موسيقي از دومنظر علمي و عملي تسلط كامل داشت و نواختن تاررا خوب مي دانست . وي با مرحوم بنان و طاهرزاده از نزديك آشنا بود و در اين خصوص با آنان اجراهاي مختلفي در مجالس خصوصي بر پا كرد . وي در طول عمر پر بركت خويش شاگردان بسياري را در حوزه موسيقي تربيت كرد .



تولد آندره مالرو :





آندره مالرو ، نويسنده ، سياستمدار و خاور شناس شهير فرانسوي در خانواده اي متمول ديده به جهان گشود . وي پس از گذراندن دوران دبيرستان به دانشكده رفت و به فراگرفتن زبان ها و ادبيات مشرق زمين پرداخت . مالرو در اوان جواني و در بين سالهاي 1925 تا 1927 به سرزمين هندوچين سفر كرد و در جنبش هاي آزدايخواهي اين كشور ها شركت جست . او همچنين در جنگ هاي اسپانيا در بين سالهاي 1936 تا 1939 ميلادي شركت كرد و پس از كوشش هاي سياسي به فرانسه بازگشت و به كارهاي ادبي سرگرم شد . آندره مالرو در حالي پا به عرصه زندگي ادبي گذاشت كه جنگ جهاني اول اروپا را در هم شكسته بود. جنگ پايان يافته بود اما براي اولين بار زيان وارده به فاتحان به بزرگي خسارتي بود كه شكست خوردگان متحمل گشته اند. تشويش بر فكر و روح انسان اين دوره حاكم شده بود و ارزشهاي سنتي به سختي متزلزل شده بودند . گذشتن از چنين شرايطي نيازمند كوشش فكري و ذهني خاصي است. بنابراين نويسندگان اين دوره همچون مالرو متعهد شدند تا مفهوم جديدي از انسان، به انسانهاي خسته از جنگ ارائه دهند . مالرو نويسندگي را از راه روزنامه نگاري آغاز كرد . نخستين كتاب او به نام فاتحان در سال 1928 منتشر شد . زندگي مالرو بيشتر وقف كوشش هاي سياسي و ادبي شده است . نوشته هاي او همه از تجربه هاي سياسي و كوشش هاي اجتماعي متاثر است . او جنبش ها ، انقلاب ها و فداكاري هاي آزادي خواهي را كه بيشر رنگ شرقي دارند به تصوير مي كشد . كتاب هاي ضد خاطرات ، سرنوشت بشر و اميد بشر او را به شهر ت بسيار رساندند . كتاب روانشناسي هنر وي داستاني است كه به اوج زيبايي شناسي دست يازيده است .



شهادت هاني عابد :





در چنين روزي در سال 1994 ميلادي ، هاي عابد از رهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين در غزه به در جه رفيع شهادت نايل آمد .



روز استقلال پاناما :





در چنين روزي در سال 1903 ميلادي كشور پاناما استقلال كامل خود را اعلام كرد .

پاناما با مساحت 77082 كيلومتر مربع در نيكره شمالي ، غربي و در جنوب قاره آمريكاي مركزي در ميان درياي كارائيب و اقياوس كبير قرار دارد . اين كشور در همسايگي كشور هايي چون كاستاريكا و كلمبيا واقع شده و كانال پاناما را به دو قسمت تقسيم مي كند . كانال پاناما همچنين دو اقيانوس كبير و اطلس را به هم متصل مي سازد . پايتخت اين كشور شهر پاناما بوده و پرجمعيت ترين شهرهايش عبارتند از سان ميگليتو ، كولون و داويد . اكثريت مردم اين كشور دو رگه سرخ و سفيد اند و تعداد اندكي نيز از آنان از ديگر نژاد هاي سياهپوست ، ، سفيد پوست ، سرخ پوست اند . اكثريت مردم اين كشور كاتوليك و اقليت آنان پروتستان مي باشد . زبان رسمي اين كشور اسپانيولي بوده و خط رايج آنان لاتين است . چنين روزي با عنوان روز ملي اين كشور نامگذاري شده است . پاناما در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . جمهوري پاناما درسال1501ميلادي به دست كاشفان اسپانيايي كشف شد و دراوايل قرن نوزدهم ميلادي به تصرف كلمبيا درآمد. مردم پاناما ازهمان زمان جنبش آزاديخواهي خود را آغازكردند.



وحشت عمومي در اروپا :





در چنين روزي در سال 79 وحشت عمومي اروپا را فرا گرفت . اين وحشت ناشي از خبر گذر يك ستاره دنباله دار از آسمان اروپا بود .



جدايي اطريش و مجارستان :

در چنين روزي و در سال 1918 امپراطوري اتريش- مجارستا ن از يكديگر جدا شد . پس از جنگ جهاني نخست كشور هاي اطريش- مجارستان كه تحت يك حكومت واحد اداره مي شدند توسط دول محور از يكديگر جدا شدند و هريك داراي حكومت مستقلي گشتند .



استقلال لهستان :





در چنين روزي در سال 1918 ميلادي لهستان استقلال خود را از روسيه پس از جنگ جهاني دوم اعلام كرد .لهستان با مساحت 312683 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي - شرقي و در شرق قاره اروپا در جنوب در ياي بالتيك و در همسايگي كشور هاي چكسلواكي ، آلمان ، اوكراين ، روسيه سفيد، و ليتواني قرار دارد . پايتخت آن شهر وروشو و پرجمعيت ترين شهرهاي آن ، لدزكراكوف ، وروتسلاف و پزنان نام دارند . مردم اين كشور سفيد پوست و بيشتر از تيره هاي لهستاني هستند و بقيه از تيره هاي اوكرايني ، بيلو روسي و ژرمني مي باشند . دين اكثريت مردم اين كشور مسيحيت كاتوليك و زبان رسمي آنان لهستاني و خط رايجشان لاتين است . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



روز استقلال دومينيكن :

در چنين روزي كشور دومينيكن در سال 1978 از انگلستان مستقل شد . دومنيكن با مساحت 48734 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي - غربي و در قاره آمريكا واقع شده است . هائيتي و درياي كاراييب در مجاورت اين كشور قرار دارند . پايتخت دومينيكن سانتودومينگو بوده و پرجمعيت ترين شهرهاي آن شهرهاي سانتياگو ، سان پدرو و سان فرانسيسكو مي باشد . دومينيكن در چنين روزي در سال 1978 مستقل شد و در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



تغيير الفباي تركيه :





در چنين روزي در سال 1928 تركيه الفباي عربي خود را به الفباي لاتين تغيير داد . آتاتورك پس از آنكه در تركيه به حكومت دست يافت ، در نخستين گام و به زعم خود در جهت پيشرفت كشورش و متمدن ساختن آن ، الفباي تركيه را از زبان عربي تغيير داده و به زبان لاتين متوجه ساخت . اين حركت آتاتورك گذشته از اينكه نوعي گام به عقب محسوب مي شد ، زبان اين كشور را دچار چالش زبانشاسانه عميقي ساخت كه تاكنون آثار آن به جاي مانده است . زبان تركي كه الفباي آن عربي است بسياري از الفاظ و لغات عربي را در خود دارد و با توجه به اينكه زبان عربي زايش خود را براساس صرف واژگاني تغيير مي دهد لذا با تغيير نوع الفبا، اين صرف واژگاني دچار چالش شده و زبان را با عدم زايش روبرو ساخته است .



بازگشت جرج دوم به يونان :

در چنين روزي در سال 1935 جرج دوم به يونان بازگشت و دوباره ديكتاتوري خود را در اين كشور از سر گرفت .



سوزانده شدن بدن اينديرا گاندي :





در چنين روزي در سال 1984 ميلادي بدن اينيرا گاندي نخست وزير هندوستان سوزانده شد . وي سه روز پيش در سال 1984 ميلادي ترور شد . اينديرا فرزند جواهر لعل نهرو در سال 1959 ميلادي رييس حزب كنگره هندوستان شد و پس از لعل بهادر شاستري در هجدهم ژانويه نخست وزير آن كشور گرديد . به افتخار مهاتما گاندي ، رهبر بزرگ استقلال هند ، نام خانوادگي آن ها به گاندي تبديل شد چرا كه پدر ايند يرا يعني جواهر لعل نهرو از همرزمان گاندي بزرگ بود. هندو ها معتقدند پس از كشته شدن فرد بايد پيكر او را سوزاند . پس از اين واقعه پيكر افراد برجسته همچون گاندي بر روي كوهستانهاي هندوستان منتشر گرديد .



انتخاب بيل كلينتون :





در چنين روزي در سال 1992 ميلادي بيل كلينتون به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد .بيل كلينتون نماينده حزب دموكراتها و چهل و دومين رييس جمهور آمريكا توانست دو دوره رياست جمهوري ايالات متحده را در اختيار داشته باشد . وي در پايان دومين دور رياست جمهوري خود به دليل رسوايي اخلاقي نتوانست آراي عمومي را به سوي حزب دموكرات آمريكا جلب كند و اين حزب را باشكست روبرو ساخت .



انتصاب اوتانت به دبير كلي سازمان ملل متحد :





در چنين روزي در سال 1961 ميلادي اوتانت سومين دبير كل سازمان ملل متحد به اين سمت منصوب شد .

تولد لوكان :

لوكان شاعر مشهورو باستاني اسپانيا در چنين روزي در سال 39 پس از ميلاد در كردوان اين كشور متولد شد . وي به لاتين شعر مي سرود . اثر تاريخ و ماندگاراو" بلوم سيويل" نام دارد .



تولد جان مونتاگ :

در چنين روزي مونتاگ چهارمين پادشاه ساندويچ و خالق ساندويچ در سال 1718 ميلادي به دنيا آمد .



تولد ويليام كولن بريانت :

بريانت شاعر مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1794 ميلادي به دنيا آمد . وي بيشتر طبيعت گرا بود . او پنجاه سال سمت دبيري ونويسندگي روزنامه ايونينگ پست را به عهده داشت . "تاناتوپسيز" عنوان مهمترين اثراوست .



تولد والكر اوانس :

در چنين روزي در سال 1903 ميلادي والكر اوانس عكاس مشهور آمريكايي ديده به جهان گشود . مجله شانس عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ولاديمير اوساچوسكي :

