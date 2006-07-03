800 هزار دلار به تحقيقات علوم انساني دانشگاه بروك كانادا اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، شوراي تحقيقات علوم انساني و اجتماعي كانادا (SSHRC) مبلغ 835 هزار و 389 دلار را براي انجام 12 پروژه تحقيقاتي در زمينه علوم انساني از تاريخ و جامعه شناسي گرفته تا علوم بازرگاني و فيزيك اختصاص داد.



اين مبلغ به پاس تلاش محققان اين دانشگاه در گسترش فضاي آموزش و يادگيري در دانشگاه به آنها اعطا شد.

اختصاص اين كمك به محققان دانشگاه بروك بخشي از 969 جايزه در نظر گرفته شده در زمينه پژوهش در كانادا است كه در مجموع 3/81 ميليون دلار ارزش گذاري شده است. اين مبلغ قرار است به 92 انستيتو در سراسر كشور كانادا تعلق گيرد.

شوراي تحقيقات علوم انساني و اجتماعي كانادا (SSHRC) آژانس فدرال مستقل دولتي است كه تحقيقات و آموزش هاي دانشگاهي را حمايت مي كند. اين شورا با سازمان ها و بخش هاي خصوصي و دولتي ديگر براي حمايت از پروژه هاي تحقيقاتي مشاركت دارد.