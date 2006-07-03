تنها 40 تا 50 شركت در بورس فعال هستند

غلامرضا سلامي درگفتگو با خبرنگار اتقصادي خبرگزاري مهر اظهارداشت : به منظور توسعه بازاربورس اوراق بهادارتا پايان سال دوم برنامه ‏بايد 200 شركت ديگر نيز درحوزه بازاربورس فعال شوند.

وي درادامه نهاد گرايي را درحوزه بازار بورس اوراق بهادارموجب توسعه بازارعنوان كرد واظهارداشت: اضافه شدن نهادهاي مالي جديد به مجموعه بازار بورس اوراق بهادارمي تواند نهادگرايي را دربازاربورس فعال كند.

سلامي اجراي قوانيني ازقبيل حجم مبنا يا محدود كردن دامنه نوسانات دربازاربورس اوراق بهادار را موجب متضررشدن سهام داران دربازارعنوان كرد واظهارداشت : اجراي قوانيني ازقبيل حجم مبنا دربازارموجب شد كه قيمت سهام بعد ازمجمع نسبت به قبل ازمجمع افزايش پيدا كند.

رئيس شوراي عالي حسابداران خبره اجراي قانون حجم مبنا را موجب ركود بيش ازپيش بازاربورس دانست وافزود: اجراي قانون حجم مبنا دربازاربورس موجب مي شود كه پتانسيل افزايش يا كاهش قيمت سهام سيرطبيعي خود را طي نكند.

وي درادامه با بيان اين مطلب كه اجراي قانون حجم مبنا در بازار بورس اوراق بهادارحجم معاملات را دربازاربورس كاهش مي دهد، افزود: اجراي قانون حجم مبنا موجب مي شود كه قيمت هاي ثبت شده در روي تابلو واقعي نباشد؛ بنابراين براي قيمت هاي غيرواقعي هم دربازارهيچ وقت خريداري وجود ندارد كه همين امر موجب كاهش حجم معاملات دربازارمي شود.