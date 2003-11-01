آلمان براي حمايت از امدادگران خود ، پليس به عراق فرستاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روز نامه الوفد چاپ قاهره ، سخنگوي وزارت كشورآلمان امروز شنبه اعلام كرد : نيروهاي پليس آموزش ديده را براي حمايت از اعضاي گروه هاي امداد و كمك رساني اين كشور به عراق اعزام كرده است .

اين اقدام در پي افزايش ناآرامي هاي عراق و هدف قرار گرفتن مراكز بين المللي و امداد رساني و از جمله انفجار مقابل دفتر صليب سرخ در بغداد، صورت مي گيرد .

انفجارمقابل دفتر صليب سرخ جهاني در بغداد به كشته شدن 42 نفر و زخمي شدن بيش از 200 تن ديگر انجاميد .

بيش از اين مطبوعات آلمان خبر از اعزام افرادي از نيروهاي ويژه مبارزه با تروريسم اين كشور ( جي اس جي 9 ) را براي حراست از كارشناسان فني آلماني ( تي اچ دبيليو ) در عراق خبر داده بود .

وزير كشور آلمان چهار كارشناس از اين مجموعه را در ماه سپتامبر گذشته براي كمك به بازسازي تاسيسات آب شرب در بغداد به عراق اعزام كرد.



