آلمان براي حمايت از امدادگران خود ، پليس به عراق فرستاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روز نامه الوفد چاپ قاهره ، سخنگوي وزارت كشورآلمان امروز شنبه اعلام كرد : نيروهاي پليس آموزش ديده را براي حمايت از اعضاي گروه هاي امداد و كمك رساني اين كشور به عراق اعزام كرده است .
اين اقدام در پي افزايش ناآرامي هاي عراق و هدف قرار گرفتن مراكز بين المللي و امداد رساني و از جمله انفجار مقابل دفتر صليب سرخ در بغداد، صورت مي گيرد .
انفجارمقابل دفتر صليب سرخ جهاني در بغداد به كشته شدن 42 نفر و زخمي شدن بيش از 200 تن ديگر انجاميد .
بيش از اين مطبوعات آلمان خبر از اعزام افرادي از نيروهاي ويژه مبارزه با تروريسم اين كشور ( جي اس جي 9 ) را براي حراست از كارشناسان فني آلماني ( تي اچ دبيليو ) در عراق خبر داده بود .
وزير كشور آلمان چهار كارشناس از اين مجموعه را در ماه سپتامبر گذشته براي كمك به بازسازي تاسيسات آب شرب در بغداد به عراق اعزام كرد.
وزارت كشور آلمان از اعزام نيروي پليس براي حراست از امدادگران خود به عراق خبر داد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روز نامه الوفد چاپ قاهره ، سخنگوي وزارت كشورآلمان امروز شنبه اعلام كرد : نيروهاي پليس آموزش ديده را براي حمايت از اعضاي گروه هاي امداد و كمك رساني اين كشور به عراق اعزام كرده است .
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