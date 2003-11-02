امروز در تاريخ

تير باران طيب حاج رضايي و برادرش :







در چنين روزي در سال 1342 طيب حاج رضايي وبرادرش از سوي عمال رژيم پهلوي تير باران شدند . طيب حاج رضايي ازجمله انقلابيوني بود كه در ميان عامه مردم حضوري فعال داشت و از جمله عاشقان مخلص ابا عبد الله الحسين (ع) به شمار مي رفت . به گفته بسياري از مردم تهران در ايام عاشوراي حسيني ، گروه عزاداران طيب زبانزد مردم تهران قديم بود. به همين دليل بسياري از كسبه و مغازه داران نسبت به وي و فعاليت هايش آگاهي كامل داشته و براي او احترام فوق العاده اي قايل بودند و همين امر در پيشبرد فعاليت هاي وي عليه رژيم پهلوي تبعات خاصي به دنبال داشت . قبل از قيام 15 خرداد 1342 به رهبري امام خميني ره نيز طيب حاج رضايي به عنوان نمايده قشر كسبه حضور فعالي را عليه رژيم پهلوي در تاريخ ايران به ثبت رسانيد و مبارزات بسياري را دراين زمينه رقم زد .

طيب ميرطاهري ملقب به حاج رضايي در خانواده اي اصالتا قزويني ، در سال 1290 در تهران به دنيا آمد. وي از حدود سال 1339 ه ش و همزمان با به دنيا آمدن رضا پهلوي پسر شاه مبارزه خود را با رژيم پهلوي آغاز كرد . او از سال 1342 و همزمان با قيام تاريخي حضرت امام خميني ره به تبليغ راه و روش آن حضرت پرداخت و به هنگام برپايي مراسم عزاي امام حسين ع و ايجاد تكايا ، ضمن نصب تصاوير حضرت امام خميني ره ، نقش بسزايي در آشنايي عامه مردم با روش ومنش آن حضرت ايفا كرد .





رژيم پهلوي كه اورا فردي سابقه دار در مبارزه با تشكيلات خود مي شناخت ، پس از فعاليت هاي وي در ميان عامه مردم در جهت شناساندن نهضت امام خميني ره ، وي را به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و بر هم زدن نظم عمومي دستگير كرد . پس از بازداشت و شكنجه هاي فراوان طيب در زندانهاي رژيم پهلوي ، رژيم نتوانست وجود او وبرادرش را تحمل كند و سرانجام او را در چنين روزي آماج تيرهاي خشم خود قرار داد . به گفته شاهدان عيني ، قبل از تشييع پيكر او در محله مسگرآباد تهران ، خيابان و ميدان خراسان تهران تا محله مسگر آباد سرشار از جمعيت شده بود . سرانجام پس از ساعتها ، پيكر او را با آمبولانس به حرم حضرت عبدالعظيم حسني ع حركت دادند و جمعيت تشييع كننده پياده به دنيال پيكر او به راه افتاد . رژيم پهلوي حتي بعد از دفن وي به خانواده او اجازه برگزاري هيچ گونه مراسم بزرگداشتي را نداد . شهيد طيب حاج رضايي از آن دست انسانهايي بود كه با تمسك به اهل بيت و بخصوص حضرت اباعبدالله الحسين ( ع ) به اين افتخار نائل آمد كه در راه دفاع از دين و ولايت ، شكنجه هاي وحشيانه ساواك را به جان بخرد و سرانجام بر سر اين اعتقاد به در جه رفيع شهادت نايل آمد .



محاكمه 53 نفر :





محاكمه معروف به 53 تن كه تما يلات كمونيستي داشتند در چنين روزي در سال 1317 ه ش در تهران آغاز شد . اين عده متهم به توطئه براي تغييررژيم سياسي ايران شده بودند . نخستين فعاليت هاي گروههاي چپ در ايران به اوايل دوره مشروطه و فعاليت چهره هايي چون حيدرخان عمواوغلي ، احسان الله خان ، خالوقربان ، سلطان زاده ، عبدالصمد كامبخش و سليمان ميرزا اسكندري باز مي گردد. دوره دوم فعاليت كمونيستي نيز مربوط به گروه موسوم به 53 نفر است كه چهره هايي چون تقي آراني، پيشه وري، انورخامه اي ، خليل ملكي، احسان طبري و بزرگ علوي در آن حضور دارند . پس از سرنگوني رضا خان در شهريور 1320، حزب توده به وجود آمد. وابستگي شديد به شوروي و اختلافات و تضادهاي تئوريك و ايدئولوژيك بين دو قطب كمونيستي آن دوران شوروي و چين باعث شد كه گروههاي چپ ديگري در سالهاي دهه سي و چهل از اين جريان منشعب شوند كه مي توان به سازمان چريكهاي فدايي خلق و گروه رنجبران ، سازمان جوانان حزب توده ، سازمان انقلابي حزب توده ، گروه طوفان ، گروه فلسطين و ستاره سرخ اشاره كرد. رهبران حزب توده ايران در قالبهاي فكري ماركسيستي اسير بودند و به همين خاطر توان شناخت صحيحي از كشور و مردم خود و بدنبال آن مبارزه موفق را نداشتند. ماركسيستها در ايران يك سازمان وابسته به ايدئولوژي اروپايي و بيگانه از واقعيت جامعه ايران با تمام عواقب و نتايج ناشي از اين بيگانگي بودند. پس از شكست حزب توده در عرصه سياسي ، سرخوردگان حزبي وارد عرصه فر هنگي شدند و با ترويج افكار ماترياليستي خود به مبارزه با باورهاي مذهبي پرداختند .



در گذشت خواجه نظام الملك :

خواجه نظام الملك ، وزير دانشمند سلجوقيان و مولف كتاب سياست نامه در چنين روزي در سال 485 ه ق به دست فداييان اسماعيليه و عمال حسن صباح كشته شد . نظام الملك در 410 ه ق در شهر طوس متولد شد و پس از طي تحصيلات مقدماتي وارد دستگاه سلجوقيان شد و روز به روز بر اقتدارش افزوده شد . خواجه نظام الملك وزير خردمند و لايق ملكشاه سلجوقي از علماء و دانشمندان بسيار تجليل مي كرد و هر گاه دانشمندي به حضور او مي رسيد ، خواجه به احترام او از روي مسند خويش بلند مي شد و سپس بر جاي خود مي نشست. وي در حوزه فلسفه سياسي صاحب انديشه است و هنوز نيز اثر مشهور او - سياست نامه - به عنوان يك متن دانشگاهي در فلسفه سياسي مورد استناد دانشمندان اين رشته قرار دارد .







وي توانست مدارس نظاميه را بين سالهاي 408 تا 485 ه ق ايجاد كند . اين مدارس از جمله در بغداد ، بلخ ، نيشابور ، هرات ، اصفهان ، بصره ، مرو و موصل ايجاد شدند . ساختار آموزشي اين مدارس كمابيش و بدون تغيير به اروپاي قرن 12 و 13 ميلادي راه يافته است . مدارس نظاميه از نظام دقيق و هد فداري بر خودار بودند و محل ترويج مباني مذهب سلاجقه بود . در اين مدارس براي استادان و طلاب مقرري و محل اقامت و خورد و خوراك آماده بود و همه چيز مورد نياز طالبان علم به صورت رايگان در اختيارشان قرار مي گرفت.



صدور اعلاميه بالفور :





در چنين روزي در سال 1917 ميلادي اعلاميه تاريخي بالفورمنتشرشد. اين اعلاميه سالها بعد سبب تشكيل اولين دولت صهيونيستي درفلسطين اشغالي شد. با نگاهي به تاريخ مي توان در يافت كه انگليس ، در زمان اوج قدرت ، تمامي هم خود را براي نابود كردن توان سياسي و نظامي جهان اسلام ، تحت قيمومت در آوردن سرزمين هاي اسلامي و تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي بكار گرفته بود . بر همين اساس و در آستانه اشغال فلسطين توسط ژنرال آ لنبي ، جيمز بالفور وزيرامور خارجه وقت انگليس طي نامه اي به ليونل والتر دوروچيلد ، قول همكاري تمام عياري را در جهت تاسيس يك رژيم صهيونيستي در فلسطين به وي داد . لذا در زماني كه آ لنبي به سوي فلسطين مي شتافت ، بالفور نيز جدي ترين گام را در زمينه تشكيل يك رژيم صهيونيستي در فلسطين برداشت . در همين زمان صهيونيست ها از نامه بالفور و پيشروي ژنرال آلنبي به عنوان استجابت ديرينه دعاي قوم يهود ياد مي كردند .







طي مدت سي سال و درحالي كه مسلمانان در اختلاف و چند دستگي به سر مي بردند ، بريتانيا زمينه را براي تشكيل رژيم صهيونيستي فراهم كرد. هجوم صهيونيست ها از سراسر جهان به فلسطين , تشكيل گروه هاي نظامي و جوخه هاي ترور صهيونيستي ، در اختيار قرار دادن امكانات مالي و اقتصادي ، تقويت وجهه صهيونيست ها در جهان از طريق رسانه هاي بين المللي و سركوب مسلمانان فلسطين از جمله مهمترين اقدامات استعمار در جهت تشكيل رژيم صهيونيستي بود . سرانجام پس از آماده شدن موقعيت ، انگلستان در چهاردهم ارديبهشت سال 1327 هـ . ش (1948 ميلادي ) بر قيمومت و اشغال خود در فلسطين پايان داد و از آن جا خارج شد.اما ساز و برگ نظامي خود را در اختيار صهيو نيست ها ي مقيم فلسطين قرار داد و آنان از اين ابزار نظامي در جهت ترور و سركوب مردم فلسطين استفاده كردند. پس از اين واقعه ، با كشتار و ترور و سركوب توانستند به رژيم اشغالگر قدس موجوديت غاصبانه بخشند و نخستين جنگ اعراب و اين رژيم كه منجر به پيروزي صهيونيست ها شد ، در گرفت . با اين حال تراژدي كشتار ، باز داشت ، تخريب وتبعيد هممچنان در سر زمين هاي اشغالي ادامه دارد و مبارزان فلسطيني به جهاد قهرمانانه خود ادامه مي دهند و سلاح هاي آ مريكايي و پشتيباني غربي ها نيز نمي تواند اراده ملت مسلمان فلسطين را سست كند .





موافقت نامه بين استقلال طلبان اندونزي و نيروهاي هلندي :

در چنين روزي در سال 1949 ميلادي استقلال طلبان اندونزي و نظاميان هلندي موافقت نامه اي را مبني بر ترك مخاصمه امضا كردند . پس از اين موافقت نامه بود كه نيروهاي هلندي سرزمين اندونزي را ترك گفتند . نيروهاي هلندي به مدت چهار سال سرزمين اندونزي را تحت استعمار خود قرار داشتند تا اين كه سرانجام ازاوت سال1945ميلادي با قيام احمد سوكارنو از رهبران استقلال اندونزي ، مجبور به ترك اندونزي كه پيشتر آن را هند هلند مي خواندند، شدند . اندونزي دردسامبر سال1949 ميلادي مستقل شد.





اشغال دو روستاي فلسطيني :





در چنين روزي در سال 1948 ميلادي و بدنبال ترك مخاصمه با لبنان ، ارتش رژيم صهيونيستي دو روستاي كفر برعم و اقرت را اشغال و آنها را بدليل نزديكي به مرز (لبنان ـ رژيم صهيونيستي ) منطقه ممنوعه امنيتي اعلام كرد و اهالي اين روستـاهارا به مناطق ديگر راند .



گفتگوهاي رودر رو ميان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خود گردان فلسطيني :

در چنين روزي در سال 1991 ميلادي ، نمايندگان رژيم صهيونيستي و تشكيلات خود گردان فلسطيني نخستين ملاقات چهره به چهره و گفتگوهاي هاي نزديك خود را در مادريد اسپانيا به انجام رساندند .





در گذشت برنارد شاو :





جرج برنارد شاو درام نويس و شاعر بزرگ انگليسي در سال 1856 در خانواده اي فقير در شهر دوبلين ا يرلند چشم به جهان گشود . در كودكي عشق به موسيقي را از مادر هنرمند خود به ارث برد . كمي درس خواند و آنگاه دست به كارهاي گوناگون براي گذ ران زندگي خود زد . در لندن به روزنامه نويسي پرداخت و از راه نوشته هاي خود پول به دست مي آورد . از سال 1789 نوشتن داستان و نمايشنامه را آغاز كرد . در سال 1820 ميلادي دست به كوشش هاي سوسياليستي زد و از اين به بعد در نوشته ها و انديشه هايش به مكتب سوسياليستي گرايش بسيار يافت . شاو در نمايشنامه نويسي تواناتر از داستان نويسي بود . او نويسنده اي واقع بين است و نوشته هايش به چاشني ريشخند و بذله گويي آميخته اند . شيوه انديشه اش بر فلسفه تكامل تكيه زده است . نخستين نمايشنامه او در سال 1898 ميلادي به نام نمايشنامه هاي مطبوع و نامطبوع انتشار يافت . كار هاي مهم او عبارتند از : پيرو شيطان ، (1896 ) ، سزار و كلئوپاترا(1899 ) ، بشر و فوق بشر (1903 ) ، ميجر باريارا (1905 ) ، پيگماليون (1912 ) ، بازگشت به ماتوساله (1924 ) و سنت جون (1924 ) اشار ه كرد . شاو در سال 1925 برنده جايزه نوبل ادبي شد و مجموعه آثارش در فاصله سالهاي 1930 تا 1932 ميلادي در سي جلد به چاپ رسيدند . وي در چنين روزي در سال 1950 ميلادي دار فاني را وداع گفت .



خلق تابلوي معروف موناليزا :





در چنين روزي در سال 1507 ميلادي لئوناردو داوينچي مامور شد كه تصوير ليزا گرارديني را به تصوير بكشد . اين اثر بعدها به موناليزا موسوم شد . تابلوي لبخند ژوكوند ، به شيوه اي تصوير شده است كه در ابتدا هر بيننده اي را مسحور خود مي سازد . لبخند جادويي موناليزا ، به عنوان يكي از ضرب المثل ها ي مردم مغرب زمين زبانزد شده است . داوينچي در اين تصوير سعي كرده است با بكارگيري عناصر بصري اي چون رنگ ، فرم و كمپوزيسيون تصوير ، در ايجاد و القاي احساس آرامش به مخاطب گام بردارد .



انتخاب دومين رييس جمهور آمريكا :

در چنين روزي در سال 1796 ميلادي جان آدامز به عنوان دومين رييس جمهور آمريكا انتخاب شد .





جنگ ترياك ميان چين و بريتانيا :

در چنين روزي در سال 1839 ميلادي نخستين جنگ ميان چين و بريتانيا با عنوان جنگ ترياك آغاز شد . اين جنگ زماني آغاز شد كه دو انگليسي چندين قايق ته پهن چيني را به اسارت گرفتند . دليل اصلي جنگ ترياك اين بود كه انگليسي ها قصد ورود ماده مخدر ترياك را به كشور چين داشتند كه اين امر با مقاومت چيني ها روبرو شد . اين جنگ كه بعدها جنگ ترياك نام گرفت ، دو سال به طول انجاميد اما در پايان جنگ به نفع انگليسي ها خاتمه يافت .



اخطار ژاپن به آمريكا :





در چنين روزي در سال 1941 ميلادي جان گرو سفير آمريكا در ژاپن اخطار كرد كه ژاپن حملات سهمگيني را عليه آمريكا به انجام خواهد رساند و طرح ريزي هاي كلاني را در اين زمينه انجام داده است .



پرتاب سفينه اسپوتنيگ 2 :







در چنين روزي در سال 1957 ميلادي اسپوتنيك 2 توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد . اين دومين سفينه دست ساخته انسان بود كه يك حيوان - سگي به نام لايكا- به همراه آن به فضا رفت .



پرتاب سفيه مارينر 10 :

در چنين روزي در سال 1973 ميلادي ، آمريكا مارينر 10 خود را به فضا پرتاب كرد . اين سفينه ، نخستين سفينه اي بود كه

در بيست ونهم مارس 1974 ميلادي بر سياره عطارد نشست .





تهد يد عراق عليه آمريكا :

در چنين روزي در سال 1998 ميلادي يك روزنامه دولتي عراق از دولت اين كشور خواست خود را براي مبارزه اي طولاني مدت و سهمگين با آمريكا، آماده سازد .



كمك از جامعه بين الملل :

در چنين روزي در سال 1956 مجارستا ن از جامعه بين الملل در برابر حملات شوروي كمك خواست . پس از پايان جنگ دوم جهاني ، نيرو هاي شوروي مجارستان را اشغال و دولت ملي را بركنار كردند.



روز مارتين لوتر كينگ :

در چنين روزي ريگان رييس جمهور وقت آمريكا در سال 1983 طي لايحه اي چنين روزي را روز مارتين لوتر كينگ در آمريكا ناميد . لوتر كينگ از جمله افرادي بود كه در دهه شصت آمريكا در جهت احياي حقوق سياسي و مدني سياهان در جامعه آمريكا تلاش فراواني كرد وسرانجام به دست نژاد پرستان آمريكايي ( كوكلوس كلان ها ) ترور شد .



تولد شاه ادوارد پنجم :

در چنين روزي در سال 1470 ميلادي شاه ادوراد پنجم شاه انگلستان به دنيا آمد . وي در سال 1483 ميلادي براين كشور حكومت كرد . او توسط ريچارد سوم به قتل رسيد . وي عموي خود - ريچارد لستر و برادرش ريچارد د يورك - را در برج لندن زنداني كرد و آنها را فرزندان نامشروع اعلام كرد و سپس آن دو را به قتل رساند.

تولد ملكه ماري آنتوانت :

در چنين روزي در سال 1755 ميلادي ملكه ماري آنتوانت ملكه قدرتمند فرانسه به دنيا آمد . پس از جلوس لويي شانزدهم به تخت سلطنت ، ملكه ماري آنتوانت ، زنان پير درباري را از مقام رسمي خود بر كنار نمود و به تجمل و اسراف و تلف نمودن خزانه دولت پرداخت .مردم او را بانوي كسر بودجه ناميدند . اين ولخرجيها و بي بند و باري ها سبب انقلاب كبير فرانسه كه از دير باز زمينه آن فراهم شده بود گرديد . وي در جريان اين انقلاب بوسيله گيوتين اعدام شد .





تولد جرج بول :

در چنين روزي در سال 1815 ميلاي جورج بول رياضيدان انگليسي ديده به جهان گشود . جبر بول عنوان كتابي از او در همين زمينه است . امروزه‌ و در علم جديد ، جبر و منطق بول در بر نامه نويسي رايانه ها كا ر برد زيادي يافته اند . ‌ منط‌ق‌ بولي‌ (Boolean Logic) كه‌ در اواسط‌ دهه‌ 1880 ميلادي‌ توسط‌ جرج‌ بول‌ مط‌رح‌ و ابداع‌ شد ، امكان‌انجام‌ معدودي‌ از كارهاي‌ غيرمنتظ‌ره‌ در محاسبات مربوط به برنامه نويسي رايانه اي را با مپ كردن‌ به‌ درون‌ بيتها و بايتها فراهم‌ ساخت .





تولد جرج سورل:

در چنين روزي در سال 1874 ميلادي متفكر سوسياليست فرانسوي متولد شد . "انقلاب هاي خشن" عنوان مهمترين اثر اوست .





تولد لوچيانو ويسكونتي :





در چنين روزي در سال 1906 ميلادي لوچيانو ويسكونتي فيلمساز ايتاليايي و كارگردان بر جسته اين كشور به دنيا آمد .

"مشهور" و" مرگ در ونيز "عناوين مهمترين آثار سينمايي اويند . وي از جمله فيلمسازان سبك نئورئاليسم در ايتاليا بود . نئورئاليست ها در سينماي ايتاليا به ساخت آثاري مشغول بودند كه واقعيات جامعه پس از جنگ جهاني را به شكلي واضح بيان مي كرد . روبرتو روسيليني با فيلم "رم شهر بي دفاع " تقريبا نخستين كسي بود كه در اين مسير گام زد . ويتوريو دسيكا و فدريكو فليني از ديگر افرادي بودند كه در اين مكتب فيلمسازي به ساخت آثاري در خشان همت گماردند .





تولد هارلو شيپلي :

شيپلي ستاره شناس و منجم مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1885 ميلادي به دنيا آمد . "دانش آموخته كهكشان "عنوان مهمترين اثر اوست .

