70 درصد لباسهاي دست دوم را قاچاقي وارد كشور مي كنند

كارشناس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر افزود:" اگر تمامي اين لباسها به صورت رسمي و از طريق گمركي وارد كشور ميشد به دليل انجام مراحل گندزدايي و آزمايشات مختلف از احتمال سرايت انواع بيماريها كاسته مي شد ولي با توجه به حجم قاچاقي كه در كشور ايران وجود دارد اين لباسها ممكن است از هر منبعي نظير لباس اجساد و بيماران با انواع آلودگي ها وارد كشور شود."

مهندس سيد رضا غلامي بيشترين قاچاق را مربوط به مرزهاي شرقي كشور دانست و گفت:" وزارت كشور و وزارت بازرگاني كه كنترل بخش گمركات كشور را برعهده دارند بايد نسبت به ورود اين لباسهاي آلوده به طور جدي وارد عمل شوند."

وي افزود: "ناظرين وزارت بهداشت در هر شهرستان و منطقه حداقل هر 6 ماه يكبار به طور مستمر ، اين مراكز را مورد بازبيني قرار مي دهند و اگر با مورد مشكوكي برخورد كنند با نمونه برداري و ارائه آن به آزمايشگاههاي مربوطه نسبت به آن كسب اطمينان مي كنند و در صورت تاييد آلودگي با فروشنده برخورد قانوني شده و مركز توزيع لباس تعطيل مي شود."

وي عدم فروش لباسهاي زير و ضدعفوني شدن لباسها را از موضوعاتي دانست كه اين مراكز ملزم به رعايت آنها هستند و افزود:" آمار دقيقي از شمار اين مراكز در كشور وجود ندارد ولي معمولا سالانه تعدادي از اين مراكز به دليل عدم رعايت نكات بهداشتي شناسايي و با آنها برخورد مي شود."

وي با اشاره به محدوديت بازرسان وزارت بهداشت بويژه در شهرهاي كوچك گفت:" به دليل حجم بالاي كار در اين شهر ممكن است در برخي موارد ، مشكلات و تخلفاتي بدور از چشم ناظرين صورت گيرد كه در اين موارد مردم بايد با اطلاع رساني به مراكز بهداشتي درماني منطقه خود اين موارد را گوشزد كنند."

وي با تاكيد بر لزوم دريافت تاييديه از وزارت بهداشت قبل از راه اندازي مراكز فروش لباسهاي دست دوم گفت:" متاسفانه چنين اقدامي در قانون پيش بيني نشده است كه با گنجاندن اين مورد در قوانين مي توان ضمن نظارت و كنترل بهتر بر اين مراكز از بروز تخلفات احتمالي تا حد زيادي پيشگيري كرد."

مهندس غلامي بيماريهاي پوستي را مهمترين عوارض استفاده از لباسهاي دست دوم دانست و گفت:" مردم سعي كنند به هيچ عنوان از اين لباسها استفاده نكنند ولي اگر افرادي به دلايل مختلف از جمله مشكلات اقتصادي مجبور به مصرف بودند از لباسهاي زير به هيچ عنوان استفاده نكرده و در مورد لباسهاي رو حتما به مدت سه دقيقه اين لباسها را بجوشانند و پس از شستشو و اتوي كامل آنها را مصرف كنند."

وي همچنين استفاده از اين لباسها را بدور از عرق ملي ايرانيان و مسلمانان شمرد و گفت:" اگر فردي با استفاده از اين لباسها كمترين احساس خارش، تاول زدگي و سرخي درسطح پوست احساس كرد حتما از مصرف اين لباسها منصرف شود."





