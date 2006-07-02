شاخص كل بورس 5/2 واحد افت كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،در پايان معاملات امروز بورس تهران شاخص 5/2 واحد افت كرد و به رقم 9 هزار و 58 واحد رسيد. شاخص تالار اصلي نيز 17/0 واحد افت كرد ودر رقم 9 هزار و 400 واحد باقي ماند.

شاخص تالار فرعي نيز امروز را با كاهش پشت سرگذاشت 8/9 واحد افت كرد و به رقم 9 هزار و 523 واحد رسيد. شاخص صنعت نيز امروز افت كرد و 2 واحد كم شد و شاخص مالي نيز كاهش 7/3 واحدي را پشت سر گذاشت اما شاخص بازده نقدي و قيمت 9/5 واحد رشد كرد.

به اين اساس در مجموع داد و ستدهاي روز جاري 18 ميليون و 408 هزار و 410 سهم و حق تقدم به ارزش 77 ميليارد و 853 ميليون و 248 هزار و 471 ريال مبادله شد.

بيشترين افزايش قيمت درپايان معاملات روز جاري مربوط به شركت آكومتك بود كه 9/31 درصد رشد داشت و دارو سازي فارابي با 21/4 درصد افزايش و حق تقدم عمران و توسعه فارس با 97/3 درصد افزايش در رده هاي بعدي قرار گرفتند، بيشترين كاهش قيمت هم در معاملات ديروز مربوط به نورد قطعات فولادي بود كه 49/10 درصد افت داشت و سراميك هاي صنعتي اردكان با 61/9 درصد كاهش ولاستيك كرمان با 35/5 درصد كاهش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

همچنين بيشترين تقاضاي خرد در معاملات روز جاري به ترتيب مربوط به شركت هاي پتروشيمي آبادان، چادرملو سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزان و شركت سموم علف كش بود و بيشترين تقاضاي فروش نيز به ترتيب مربوط به شركت هاي توسعه معادن روي ايران، سرمايه گذاري غدير گروه بهمن و داده پردازي ايران بود.