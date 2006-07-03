منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1385اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع آزمون براي رشته هاي پريودانتيكس، دندانپزشكي ترميمي، اندودانتيكس، جراحي دهان و فك و صورت، دندانپزشكي كودكان، راديولوژي دهان و فك و صورت، بيماري هاي دهان و تشخيص، پاتولوژي دهان و فك و صورت، پروتزهاي دنداني، ارتودانتيكس اعلام شده است.
داوطلبان شركت در آزمون دستياري دندانپزشكي سال 85 مي توانند براي اطلاعات بيشتر در خصوص منابع آزمون به سايت دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي مراجعه كنند.
به گزارش مهر، بيست و دومين دوره آزمون دستياري دندانپزشكي ارديبهشت ماه سال آينده برگزار خواهد شد.
نظر شما