  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

منابع آزمون ورودي دستياري دندانپزشكي سال 1385اعلام شد

دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ليست منابع آزمون ورودي بيست و دومين دوره دستياري دندانپزشكي سال 1385 را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع آزمون براي رشته هاي پريودانتيكس، دندانپزشكي ترميمي، اندودانتيكس، جراحي دهان و فك و صورت، دندانپزشكي كودكان، راديولوژي دهان و فك و صورت، بيماري هاي دهان و تشخيص، پاتولوژي دهان و فك و صورت، پروتزهاي دنداني، ارتودانتيكس اعلام شده است.

داوطلبان شركت در آزمون دستياري دندانپزشكي سال 85 مي توانند براي اطلاعات بيشتر در خصوص منابع آزمون به سايت دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي مراجعه كنند.

به گزارش مهر، بيست و دومين دوره آزمون دستياري دندانپزشكي ارديبهشت ماه سال آينده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 347410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها