باندهاي مافيايي سالانه 8 ميليارد دلار از قاچاق زنان درآمد كسب مي كنند

حسين اسد بيگي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بيشتر اين قاچاق ها در ميان زنان و دختران كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري هاي تازه استقلال يافته شوروري به چشم مي خورد كه قاچاقچيان و باندهاي مافيايي با سود كلاني كه از اين راه به جيب مي زنند اين زنان را مورد بهره كشي و استثمار قرار داده و بدترين و فجيع ترين خشونت ها را نسبت به آنها اعمال مي كنند .

وي افزود : بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني سالانه بيش از 1 ميليون نوجوان 11 تا 19 سال از خانه فرار مي كنند و در ايران نيز با توجه به رشد سالانه 15 درصدي دختران فراري اين آمار به شكل نگران كننده اي در حال افزايش است .

اين كارشناس اظهار داشت : هم اكنون بيش از 100 ميليون كودك خياباني در جهان وجود دارد كه 18 ميليون نفر آنها در هند و در حدود 40 ميليون آنها در آمريكاي لاتين زندگي مي كنند ، همچنين سالانه 450 هزار نوجوان در اين كشور از خانه فرار كرده و 127 هزار نفر آنها نيز از خانه رانده مي شوند كه 85 درصد آنها بين 14 تا 17 سال هستند كه 75 درصد كودكان فراري دختر و 25 درصد پسر هستند .

اسد بيگي افزود : در آمريكا از هر 8 كودك زير 18 سال يكي از خانه فرار مي كند و اين در حالي است كه در اين كشور هر ساله 5 هزار كودك فراري از خانه بر اثر خشونت ، بيماري و خودكشي از بين مي روند .

وي فراركودكان 8 تا 17 ساله از منزل را همه گير دانسته و گفت : در كشور ما نيز شيوع اين پديده از ميان دختران سن فحشا را نيز به شدت كاهش داده است بطوريكه در دختران فراري زنان آسيب ديده 15 ساله هم ديده مي شوند ، به طوريكه در سال 80 در ايران نيز 4 هزارو 73 نوجوان فراري توسط مراكز ساماندهي كودكان و نوجوانان فراري معاونت امور اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران شناسايي و مورد حمايت قرار گرفتند .

اسد بيگي علت فرار اين دختران را مشكلات خانوادگي و جذابيت هاي خارج از منزل دانست و افزود : بيشتر اين افراد به اين دليل تهران را انتخاب مي كنند كه مي توانند در اين شهر شلوغ خود را پنهان كنند ، بيشتر اين دختران توسط نيروي انتظامي دستگير و براي تعيين تكليف با حكم اداره سرپرستي قوه قضائيه به بهزيستي ارجاع داده مي شوند .

اين كارشناس بيشترين آمار دختران فراري را متعلق به استانهاي كرمانشاه ، لرستان ، همدان ، خراسان و استانهاي شمالي كشور دانسته و اظهار كرد : در اين مناطق به دليل وجود بافت فرهنگي ، تحكم بيش از حد بر دختران ، معضلات خانوادگي و تحت تاثير تجملات زندگي شهري قرار گرفتن ، ميزان فرار دختران بيشتر است ، اين دختران شهرستاني محيط پيرامون را براي خود كوچك مي دانند و براي دستيابي به زندگي بهتر و يافتن همسري لايق به تهران روي مي آورند .

وي با بيان اينكه اين دختران بيشتر در فصل تابستان و اواخر بهار كه هوا براي سپري كردن شبها در بيرون از منزل مناسب است اقدام به فرار مي كنند ، تصريح كرد : توزيع ناعادلانه امكانات رفاهي در كشور ، انعكاس مظاهر زندگي در كلانشهرها و روياي زندگي در تهران ، دختران شهرستاني را به فرار تحريك مي كند .

اسد بيگي در باره سرنوشتي كه دختران فراري پس از فرار از خانه پيدا مي كنند ، گفت : دختراني كه از شهرستانها فرار مي كنند ، ابتدا به ترمينالها و راه آهن پناه مي برند و در اين مكانها توسط زناني موسوم به شكارچي به دام افتاده و به مراكز فساد منتقل شده و مورد تعرض قرار مي گيرند .

وي احتمال بازگشت دختران فراري به خانه به دليل عدم برخورداري والدين از سلامت رواني و وجود معضل برچسب زني به افراد در جامعه را بسيار اندك دانسته و گفت : متاسفانه برخي از كودكان فراري كه به فضاي خانواده بازمي گردند گاهي از فرار به عنوان حربه اي براي بيان و دستيابي به خواسته هاي مشروع و نامشروع شان استفاده مي كنند .

اسد بيگي افزود : اكثر ارگان هاي متولي ساماندهي دختران فراري سعي در سپردن دختران به خانواده هايشان بدون فراهم كردن زمينه هاي مناسب دارند ، در حاليكه بيش از 80 درصد اين افراد از بازگشت به خانه خودداري مي كنند .