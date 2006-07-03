تعرض به ميراث فرهنگي ايرانيان مغاير قوانين بين المللي است

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد غارت ميراث فرهنگي ايران، با تأكيد بر ضرورت حفاظت از تاريخ گذشتگان، يادآور شد: برخي مسائل تاريخي به عنوان درس عبرت، مانعي براي بروز اشتباه و خطا خواهد بود و برخي مسائل نيز به عنوان نكاتي مثبت مورد توجه قرار گرفته و تكرار خواهند شد، بي ترديد حفظ آثار و بقاياي تاريخي تنها راهي است كه مي توان از گذشته درس گرفت و سنجيده عمل كرد .

وي تاريخ گذشته را زمينه انتقال افكار و هويت بخشي به ملت و جوانان عنوان كرد و گفت: قرار دادن تاريخ، هويت و گذشته ايرانيان در اختيار دشمنان ملت ايران، به هر نحوي كه باشد محكوم و بايد با اقدامات مناسب فرهنگي و سياسي از آن جلوگيري كرد .

حجت الاسلام موسوي هوايي ضرورت حفظ و پاسداري از افتخارات ملت ايران را مورد تأكيد قرار داد و افزود: قوانين بين المللي و منشور حقوق بشر سازمان ملل نيز چنين اجازه اي نمي دهند و ميراث گذشتگان ايران نبايد در معرض تعرض قرار گيرند .

وي با تأكيد بر اينكه ميراث گذشتگان، ميراث معنوي بشريت هستند كه نبايد دستخوش اقدامات سياسي شوند، يادآور شد: تاريخ بشريت با فرهنگ انسانها گره خورده است، به طور طبيعي تاريخ گذشته انسانها چراغ راه آينده و افتخارات گذشته نيز مكمل پيشرفت آينده انسانها است، اين موارد با يكديگر پيوندي دروني دارند به همين دليل نيز مي بايست مورد توجه و مراقبت ويژه قرار گيرند .

وي با اشاره به اينكه فرهنگها مبتني بر فطرت دروني انسانها هستند و ذات فرهنگها نيز مي توانند مشترك باشند، گفت: ما اعتقاد داريم پيامبران الهي و در رأس آنها پيامبر اسلام(ص)، اصلي ترين سخن فرهنگ بشري را گفته اند و شك نيست كه هر آنچه در اين رابطه در قالب اثر، علائم و فرهنگ از گذشته مانده، مي تواند براي كسب اطلاع از هويت مثبت و مستقل از بقيه ملتها مفيد واقع شود .

حجت الاسلام موسوي هوايي با تأكيد بر ضرورت حفظ آثار گذشتگان از سوي دولتها و ملتها، يادآور شد: آثار تاريخي و فرهنگي را بايد در معرض ديد جهانيان قرار داد چرا مؤيد هويت، فرهنگ و تاريخ كشور خواهند بود .