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۱۲ تیر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۵

غارت ميراث فرهنگي ايران با حكم دادگاه آمريكايي(7)

تعرض به ميراث فرهنگي ايرانيان مغاير قوانين بين المللي است

تعرض به ميراث فرهنگي ايرانيان مغاير قوانين بين المللي است

تعرض به تاريخ، هويت و گذشته ايرانيان از سوي دشمنان ملت ايران، به هر نحوي كه باشد محكوم و بايد با اقدامات مناسب فرهنگي و سياسي از آن جلوگيري كرد، ضمن اينكه به طور قطع قوانين بين المللي و منشور حقوق بشر سازمان ملل نيز اجازه نمي دهد ميراث گذشتگان ايران در معرض تهديد و تعرض قرار گيرند.

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد غارت ميراث فرهنگي ايران، با تأكيد بر ضرورت حفاظت از تاريخ گذشتگان، يادآور شد: برخي مسائل تاريخي به عنوان درس عبرت، مانعي براي بروز اشتباه و خطا خواهد بود و برخي مسائل نيز به عنوان نكاتي مثبت مورد توجه قرار گرفته و تكرار خواهند شد، بي ترديد حفظ آثار و بقاياي تاريخي تنها راهي است كه مي توان از گذشته درس گرفت و سنجيده عمل كرد .

وي تاريخ گذشته را زمينه انتقال افكار و هويت بخشي به ملت و جوانان عنوان كرد و گفت: قرار دادن تاريخ، هويت و گذشته ايرانيان در اختيار دشمنان ملت ايران، به هر نحوي كه باشد محكوم و بايد با اقدامات مناسب فرهنگي و سياسي از آن جلوگيري كرد .

حجت الاسلام موسوي هوايي ضرورت حفظ و پاسداري از افتخارات ملت ايران را مورد تأكيد قرار داد و افزود: قوانين بين المللي و منشور حقوق بشر سازمان ملل نيز چنين اجازه اي نمي دهند و ميراث گذشتگان ايران نبايد در معرض تعرض قرار گيرند .

وي با تأكيد بر اينكه ميراث گذشتگان، ميراث معنوي بشريت هستند كه نبايد دستخوش اقدامات سياسي شوند، يادآور شد: تاريخ بشريت با فرهنگ انسانها گره خورده است، به طور طبيعي تاريخ گذشته انسانها چراغ راه آينده و افتخارات گذشته نيز مكمل پيشرفت آينده انسانها است، اين موارد با يكديگر پيوندي دروني دارند به همين دليل نيز مي بايست مورد توجه و مراقبت ويژه قرار گيرند . 

وي با اشاره به اينكه فرهنگها مبتني بر فطرت دروني انسانها هستند و ذات فرهنگها نيز مي توانند مشترك باشند، گفت: ما اعتقاد داريم پيامبران الهي و در رأس آنها پيامبر اسلام(ص)، اصلي ترين سخن فرهنگ بشري را گفته اند و شك نيست كه هر آنچه در اين رابطه در قالب اثر، علائم و فرهنگ از گذشته مانده،  مي تواند براي كسب اطلاع از هويت مثبت و مستقل از بقيه ملتها مفيد واقع شود .

حجت الاسلام موسوي هوايي با تأكيد بر ضرورت حفظ آثار گذشتگان از سوي دولتها و ملتها، يادآور شد:  آثار تاريخي و فرهنگي را بايد در معرض ديد جهانيان قرار داد چرا مؤيد هويت، فرهنگ و تاريخ كشور خواهند بود .

کد مطلب 347453

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