واليبال ايران در سطح كره ، ژاپن و چين است

"ماكسيميليان گونجاروف" بازيكن جديد و اوكرايني تيم پيكان تهران در گفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب افزود : من پيش از اين همراه تيم قزاقستان به تهران آمده بودم ولي واليبال ايران روز به روز در حال پيشرفت است و در حال حاضر در سطح تيمهاي برتر آسيا همانند كره جنوبي ، ژاپن و چين قرار دارد .

وي كه پيشتر در تيمهاي سوپرليگي "سوربوت" روسيه ، "ماريواوپل" اوكراين و "البوشيريه" لبنان بازي كرده و ديدار دو تيم پيكان و سايپا را از نزديك تماشا مي كرد ، در مورد اين ديدار گفت : بازي خوبي بود و تيم سايپا در توپ گيري داخل ميدان تماشائي عمل كرد ، ضمن اينكه پاسور اين تيم ( اصغر نائيني ) هم ستاره ميدان بود . به نظر من پيكان با استرس بازي مي كرد ولي اطمينان دارم كه اين تيم در مسابقات آبنده حضور بهتري خواهد داشت . سرداور اين ديدار فقط يك اشتباه داشت ولي كمك هاي وي 50 درصدي بودند و چندين اشتباه آشكار را مرتكب شدند .