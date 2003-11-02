افرادي به دلايل نامشخص اطلاعات نادرست به عرض شهردار تهران رسانده اند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " ، روز گذشته يك كنفرانس مطبوعاتي با حضور " بهروز غريب پور " مديرعامل خانه هنرمندان ، "خياطان " عضو شوراي عالي خانه هنرمندان وجمعي از خبرنگاران رسانه هاي ارتباط جمعي درباره مشكلات اخير اين موسسه فرهنگي در سالن كنفرانس خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

" بهروز غريب پور" ابتدا با تشكر از كليه رسانه هاي جمعي و مطبوعات گفت: طي اين دوهفته اتفاقاتي رخ داد كه مي توانست مشكلات فرهنگي بسياري را ايجاد كند. خوشبختانه با همكاري كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران و نقش و خدمات آقاي خادم همچنين شهردار منطقه 6 در حال رفع شدن است .



وي گفت : خانه هنرمندان در سال 1377 طي دوره مسووليت " كرباسچي " شهردار وقت تهران و وزارت " مهاجراني " وزير فرهنگ و ارشاد آن زمان با مجوز وزارت كشور شكل گرفت و اين ساختمان براي فعاليت هاي انجمن هاي خانه هنرمندان اختصاص داده شد و من به همراه گروهي از مهندسين معمارقديمي مرمت اين ساختمان را به عهده گرفتيم .

غريب پورادامه داد: خانه هنرمندان به طور رسمي در بهمن سال 1378 توسط رئيس جمهورآقاي " خاتمي" افتتاح شد و تاامروز مركزي براي فعاليت هاي انجمن هاي هنري ايران بوده است .

عضو شوراي عالي خانه هنرمندان تصريح كرد: فضاي پارك ايرانشهر يا باغ هنركنوني، درآن زمان يك فضاي نظامي بود كه به سر رشته داري ارتش تعلق داشت. طي مكاتبه با شهردار مقرر شد اين فضاي نظامي به فضاي هنري تبديل شود و اين ساختمان توسط شهرداري از ارتش خريداري شد و به وزارت فرهنك و ارشاد واگذار و بدون هيچ گونه نقش و نظارت شهرداري با بودجه وزارت ارشاد بازسازي شد.

وي در ادامه متذكر شد: در آغاز كار من با شوراي شهر آن زمان مكاتبه اي انجام داده وتوضيح دادم بسط مراكز فرهنگي الزام مي كند كه محدوده پارك ايرانشهر كه ساختمان خانه هنرمندان در آن قراردارد به باغ هنرمندان تبديل شود كه شوراي شهر وقت با يك تغيير كوچك در اسم اين پارك به نام باغ هنر موافقت كرد .



وي درمورد سخنان شهردار در جلسه مطبوعاتي چند روزگذشته خود مبني بر اينكه: قرار نبود كار فرهنگي به بوستان و پارك كشيده شود، گفت: بايد بگويم اين صحبت درست است اما شوراي وقت شهر تهران با فرهنگي شدن فضاي بوستان موافقت كردند و درتمام جشنواره ها فرهنگي و مراسم هنري از فضاي باغ براي برگزاري بخشي از اين مراسم استفاده شده است.

عضو شوراي عالي خانه هنرمندان افزود: شهردار محترم تهران خود را عضو و مسوول شوراي عالي خانه هنرمندان دانسته اند؛ بايد بگويم، طبق اساسنامه خانه هنرمندان ايشان تنها عضو و نماينده اي از ما هستند و هيچ گونه رياست ومسووليتي در اين موسسه ندارند ، ما نسخه اي از اساسنامه را براي ايشان نيز فرستاده ايم.

" غريب پور" درباره " كافي شاپ " اين مكان نيز توضيح داد: در طراحي اوليه خانه هنرمندان تمام فضاهاي لازم طراحي شده بود و به تصويب وزارت ارشاد رسيده بود يكي از اين فضا هاي به تصويب رسيده جاي پذيرايي هنرمندان و همچنين فروشگاهي براي عرضه محصولات فرهنگي و هنري بود .



ما از آغاز تا كنون جناحي عمل نكرده ايم و نخواهيم كرد. آقاي " احمدي نژاد شهردار ما هم هستند و ما شهروند ايشان هستيم بنا براين از ايشان انتظار داريم از خانه ما ديدار كنند

وي با اشاره به اين كه اين مكان تاكنون محلي براي گفت و گو و ديدار هنرمندان بوده است افزود: اين كه آقاي "احمدي نژاد " درسخنان خود واژه دلخراش را براي اين مكان به كار برده اند توهين مستقيم به ما ست و به دليل عدم بازديد ايشان از اين مكان است ، اين همه " كافي شاپ" و رستوران در سطح شهر تهران وجود دارد كه همه درست عمل مي كنند فقط كافي شاپ خانه هنرمندان مشكل دارد؟ فكر مي كنم اين هم ناشي ازاطلاعات نادرستي است كه درباره خانه هنرمندان به ايشان داده اند. اميد وارم با ديدار آقاي احمدي نژاد از اين مكان اين سوء تفاهم ها بر طرف شود.عضو شوراي عالي خانه هنرمندان تصريح كرد: اين 30 متري كه اكنون كافي شاپ شده است در اوايل كار ما محلي براي معتادان و بزهكاران پارك شده بود و انواع اعمال خلاف در آن اتفاق مي افتاد و ماهها طول كشيد تا ما توانستيم ساختمان سررشته داري نظامي را از وجود افراد خلاف كار پاك كنيم. حتي شهرداري بارها از ما خواسته بود فكري به حال اين افراد مزاحم در باغ هنر كنيم ما نيز با تدبير اين كه با ساختن كافي شاپ هم اين معضل را حل مي كنيم وهم طرح خود را عملي مي سازيم اين كار را انجام داديم.

وي گفت : امروز ديگر همه ترمينال ها ،بيمارستان ها و اماكن عمومي داراي كافي شاپ و رستوران است پس وجود كافي شاپ در خانه هنرمندان نيز امر بعيد ي نبايد باشد.

وي همچنين از تمام خبرنگاران حاضر خواست تا حتما از محل كافي شاپ ديدن كنند تا هرگونه سوء تفاهمي كه در باره اين مكان ايجاد شده برطرف شود.

مدير عامل خانه هنرمندان در پاسخ به گفته شهردار درباره اين كه اصلا صحبتي از تعطيلي خانه هنرمندان نشده است ، متذكر شد : درست است اصلا صحبتي در اين باره نشده من نيز در تمام مصاحبه هايم با مطبوعات گفتم شايعه شده است و اصلا نگفتم خانه هنرمندان تعطيل شده است ولي طبيعي است با محدود كردن انجمن ها و فعاليت ها آنها اين تصور ايجاد شود كه پس از مدتي خانه هنرمندان هم در معرض تعطيلي قرار گيرد.

وي گفت آقاي شهردار از ما گله كرده اند كه چرا در اين باره از مطبوعات كمك گرفته ايم؟ بايد بگويم بر اساس مكاتبات ما با شهرداري ، شوراي عالي خانه هنرمندان قبل از هر صحبتي ابتدا با شهرداري مكاتبه كرد و مدارك خود را ارائه داد و پس از نتيجه نديدن از طريق مطبوعات اقدام كرديم.

بهروز غريب پور درادامه افزود: ما در اين مدت بارها و بارها از ايشان دعوت كرديم كه به اين مكان بيايند و ازنزديك ازتمام اتاق هاي اين خانه بازديد كنند اما تنها آقاي " فرجي " نماينده ايشان در منطقه 6 از اينجا ديدن كردند .

وي همچنين دعوت نامه اي راكه طي آن از " احمدي نژاد " شهر دار تهران براي صرف افطار و بازديد از خانه هنرمندان دعوت شده بود، به خبر نگاران حاضر نشان داد و گفت: تصورمن اين است كه طبق گفته با ارزش مقام معظم رهبري كه گفتند : « هرعقيده اي مادامي كه با هنر آميخته نشود محكوم به فنا است » شهر بدون هنر نمي تواند به مدنيت برسد.

"غريب پور" درباره فعاليت تجاري خانه هنرمندان توضيح داد: خانه هنرمندان چون يك موسسه غير انتفاعي فرهنگي و هنري است طبق اساس نامه اش مي تواند از داشتن يك كافي شاپ و فروشگاه عرضه محصولات هنري برخوردار باشد و اين مراكز شرط ادامه فعاليت هاي فرهنگي و هنري اين موسسه است. شهردار تهران برابر اساسنامه موظف است از خانه هنرمندان و باغ هنر بازديد كند تا متوجه شود يكي از دلايل عمده مشكلات ما اين است كه هنرمندان اهل تجارت نيستند. اگر اهل تجارت و فعاليت اقتصادي بودند اكنون وضعيت شان اين نبود.

وي گفت : تمام نشاني ها و شماره سالها در صحبت هاي آقاي شهردار اشتباه بود و من فكرمي كنم آقاي " احمدي نژاد " خانه هنرمندان ايران را با خانه هنرمندان سالمند كه به تازگي توسط سازمان توسعه هنري شهرداري در منطقه 6 تأسيس شده اشتباه گرفته اند يا اطلاعات داده شده به ايشان اشتباه بوده كه با تلاش كميسيون فرهنگي شوراي شهر و بازديد شهر دار منطقه 6 تاحدودي اين سوء تعابير برطرف شده است.

مديرعامل خانه هنرمندا ن با بيان اين كه 30 ميليارد تومان بودجه فرهنگي شهرداري كه آقاي احمدي نژاد از اختصاص آن به مراكز هنري صحبت كردند رقم خوب و اميد وار كننده اي است،اظهار داشت: اين بودجه در مقايسه با بودجه اي كه اكنون مراكز فرهنگي ما دارند قابل توجه است . مركز هنرهاي نمايشي تنها 1 ميليارد بودجه دارد بنابراين شهرداري موظف است به عنوان نهادي مدني برنامه هاي خود را براي اين بودجه بالاي هنري اعلام كند زيرا با اين بودجه مي توان بسياري از معضلات بزرگ تهران از جمله كمبود فضا هاي هنري را حل كرد.

وي رسيدگي به مراكز فرهنگي شهر را وظيفه شهرداري دانست و گفت: ما از مسوولين شهرداري انتظار كمك به غايت را داريم و مي خواهيم مكان هاي انجمن هاي ما را پس بدهند تا آنها فعاليت شان را از سر گيرند . ما از آغاز تا كنون جناحي عمل نكرده ايم و نخواهيم كرد. آقاي " احمدي نژاد شهردار ما هم هستند و ما شهروند ايشان هستيم بنا براين از ايشان انتظار داريم از خانه ما ديدار كنند . همچنين از ايشان خواستار موضع گيري بدون تبعيض هستيم ، يعني به همان اندازه كه از هنرمندان همفكر خود حمايت مي كنند از ما نيز حمايت كنند .







"خياطان" عضو شوراي عالي خانه هنرمندان: امروز كه مي شنوم با پس دادن ساختمان موافقت كرده اند بسيار خشنودم و حتي قول واگذاري يك قطعه زمين براي ساخت كارگاه مجسمه سازي به ما داده اند من از آقاي فرجي شهردار منطقه 6 به خاطر اين عمل بسيار متشكرم .



همچنين طي اين نشست خبري "خياطان " عضو شوراي عالي خانه هنرمندان درباره مشكلات انجمن مجسمه سازان توضيح داد: دو هفته پيش نامه اي از طرف شهرداري براي اين انجمن ارسال شد كه براساس آن حكم تخليه ساختمان آموزشي اين انجمن داده شده بود. من و خانم اسدي مسوول انجمن، با شهردار ديدار و گفت وگو كرديم اما ايشان اصرار بر تخليه داشتند و امروز كه مي شنوم با پس دادن ساختمان موافقت كرده اند بسيار خشنودم و حتي قول واگذاري يك قطعه زمين براي ساخت كارگاه مجسمه سازي به ما داده اند من از آقاي فرجي شهردار منطقه 6 به خاطر اين عمل بسيار متشكرم.وي درپاسخ به سوأل يكي از خبر نگاران مبني بر حرام بودن مجسمه سازي گفت : اين بحث از اوايل انقلاب همواره مطرح بوده است اما همه علماي دين بر سر آن اتفاق نظر ندارند به طوري كه امروز اين رشته به طور آزادانه در دانشكده هاي هنري ايران تدريس مي شود.درتكميل سخنان "خياطان " ، " بهروزغريب پور " خاطر نشان كرد: طي جلسه اي كه آقاي "خياطان " وخانم "اسدي" با شهردار داشتند ايشان گفته بودند، ما از مقامات بالا براي تخليه ساختمان دستور داريم كه با وجود جو ايجاد شده فكر كرديم به خاطر نظريه حرام بودن مجسمه سازي است.وي همچنين درپاسخ به سوأل خبرنگار هنري " مهر " درباره سوله هاي ايرانشهر گفت: در آغاز اين جريانات جلوي ساخت و ساز آن گرفته شد وآب و برق اين مكان قطع شد اما امروز با صحبت هاي انجام شده و لطف آقاي " فرجي " شهردار منطقه 6 مشكل در حال حل است و بزودي ساخت و سازاين مكان ازسر گرفته مي شود .غريب پور همچنين درباره مشكل خانه تئاتر توضيح داد: مشكل خانه تئاتر بيشتر به مسوولين شهرداري در زمان قبل از آقاي احمدي نژاد بر مي گردد. همان زمان در هنگام واگذاري اين محل به خانه تئاتر از طرف معاونت فرهنگي هنري شهرداري اشتباهاتي صورت گرفت كه موجب عدم تحويل اين خانه به هيأت مديره خانه تئاتر درامروز شده است . بازسازي اين خانه در اواخر مسووليت آقاي زم شروع شد اما تحويل آن به دوره آقاي احمدي نژاد افتاد كه خود سبب مشكلات فراواني شده است.