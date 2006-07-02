به گزارش خبرگزاري "مهر"، اداره كل روابط عمومي صدا و سيما اعلام كرد در گزارش بنياد شهيد و امور ايثارگران آمده سازمان صدا و سيما با هماهنگي مراكز استان ها در توليد برنامه هاي راديويي و نمايش فيلم هاي مرتبط با موضوع ايثار و شهادت اقدامات بسيار موثري داشته كه بيانگر تلاش فراوان مديريت امور ايثارگران رسانه ملي در تقويت روحيه ايثار و شهادت در سطح كشور است.



اهم عملكرد امور ايثارگران سازمان صدا و سيما به اين شرح است: 1. چاپ كتب با مضامين مربوط به ايثارگران، 2. تهيه لوح هاي فشرده قرآن و چهارده معصوم به همراه 14 جلد كتاب نقاشي قرآني و توزيع رايگان بين فرزندان ايثارگران، 3. چاپ زندگينامه شهداي سازمان، 4. ساخت و پخش تيزر گراميداشت شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از شبكه هاي مختلف سيما، 5. همكاري در برگزاري مراسم حفظ و قرائت قرآن به نام يادواره شهداي سازمان، 6. برگزاري جلسات مشاوره براي ايثارگران و فرزندان شهداء با حضور متخصصان روانشناسي، 7. ايجاد آسايشگاه جانبازان در داخل سازمان و تجهيز آن با امكانات مورد نياز جانبازان براي استراحت جانبازان قطع نخاع.