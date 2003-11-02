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۱۱ آبان ۱۳۸۲، ۹:۲۴

شهادت يكي از نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان

نظاميان رژيم صهيونيستي در ادامه ترور فلسطيني ها يكي از نيروهاي سرويس امنيت حكومت خودگردان را در شهر خان يونس واقع در جنوب نوار غزه به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، تانكهاي اسراييلي مستقر در كوي خزاعه در شرق شهر خان يونس ديشب  منازل فلسطينيان را هدف آتش سنگين قرار دادند كه در نتيجه يك از نيروهاي امنيتي شهيد و دستكم دو تن زخمي شدند.
به گفته شاهدان عيني درجريان گلوله باران منازل فلسطينيان توسط تانك هاي اسراييلي خسارات فرواني به منازل وارد شد.
براساس اين گزارش سخنگوي نظاميان اسراييلي ادعا كرد مبارزان گردانهاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح يكي از شهرك هاي اسراييلي را درجنوب نوارغزه هدف گلوله خمپاره قرار داده است .
اين ادعا درحالي مطرح مي شود كه  مسئولان اين گردان اين خبر را تاييد نكرده اند.

 

 

 

 

کد مطلب 34748

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