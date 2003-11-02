شوراهاي دانش آموزي به اهداف خود نرسيدند

منوچهر فضلي خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرافزود: عملكرد نه چندان قوي شوراهاي دانش آموزي تا كنون نشان داده است كه نمي توان فقط با تاسيس اين شوراها انتظار قوت درعملكرد داشت بلكه براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده بايد راهكارهاي اثرگذاري اين شوراها در مدارس نيز پيش بيني شود.

وي ضمن تاكيد بر اينكه تا حضور شوراها بر اساس فعاليت هاي موثر شكل نگيرد نمي توانند موفق باشند ، اظهار كرد: به منظور تقويت شوراهاي دانش آموزي دستورالعمل ، شيوه نامه و ساختارشوراهاي دانش آموزي كه در اصل بسترفعاليت براي تلاش بيشتررا آماده مي كند به زودي به مدارس مي رسد.

وي افزود: در اين دستور العمل به وظايف و ماموريت هاي شوراهاي مدارس ، نحوه برگزاري انتخابات شوراهاي دانش آموزي و وظايف آنها و چگونگي فرم هاي ثبت نام شوراها پرداخته مي شود.

مديركل دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي ادامه داد: در ضمن براي فعال تر كردن شوراهاي دانش آموزي مدارس، كتابچه راهبردهاي فعال سازي شوراهاي دانش آموزي تا يك ماه ديگر در اختيار مدارس قرارمي گيرد.

وي تاكيد كرد: بايد فعاليت هاي دانش آموزان در شوراهاي دانش آموزي جدي گرفته شود و آنها را در مديريت مدارس شريك دانست. مديران مدارس بايد اعتماد كنند كه وجود شوراهاي دانش آموزي همچون كليدي براي تقويت نقش مشاركت دانش آموزان در مدارس است .

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