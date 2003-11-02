تشكيل وزارتخانه رفاه ، چالش هاي موجود را از بين خواهد برد

مرتضي خيرآبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : يكي از چالش هايي كه دولت در چند سال گذشته با آن مواجه بوده بحث صندوق بيمه روستاييان و پرداخت 75 درصد هزينه هاي بيمه روستايي توسط دولت بوده است و همچنين بحث مهاجرت روستاييان به شهر براي استفاده از پوشش بيمه اجتماعي معضلات و مشكلات جدي را براي دولت بوجود آورده كه سعي شده با تاسيس وزارتخانه رفاه اين مشكلات به صورت جدي بررسي شود.

وي بحث پوشش زنان بي سرپرست و يا خود سرپرست را يكي از معضلات موجود در جامعه دانست و گفت : در چند سال گذشته سازمانها و نهادها تمام وظايف تحت پوشش زنان بي سرپرست و خود سرپرست را به يكديگر حواله مي كردند اما با اعتقاد به اين موضوع كه بيش از 25 درصد درآمد دولت صرف امور اجتماعي مي شود وهنوز خلاء هايي در اين زمينه داريم اين بحث را ناشي از هم پوشاني وظايف سازمانهاي امدادي ، حمايتي و بيمه اي دانسته ايم و سعي داريم كه اين بحث را در وزارتخانه رفاه بررسي كنيم .

خير آبادي با اشاره به اينكه با تشكيل وزارتخانه رفاه يارانه ها نيز هدفمند مي شوند ، ادامه داد : بحث هدفمند كردن يارانه ها هميشه درجامعه مورد بحث بوده ولي هيچ سازمان يا ارگاني مجري اين كار نبوده و همه سازمانها از زير باز اين كار شانه خالي مي كردند اما با تشكيل وزارتخانه رفاه يارانه ها نيز به سوي هدفمند شدن حركت خواهند كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد : درماده 19 تشكيل وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي آورده شده كه پس از تشكيل وزارتخانه دولت بايد تا پايان برنامه سوم نسبت به حذف يكي از وزارتخانه هاي موجود اقدام كند ، بنابراين تعداد وزارتخانه ها با تشكيل وزارتخانه رفاه افزايش پيدا نخواهد كرد.

خيرآبادي تاكيد كرد : در حال حاضر يك چهارم درآمد دولت در بخش اجتماعي هزينه مي شود اما هيچ سخنگوي واحدي نه در مجلس و نه در داخل دولت براي بخش اجتماعي نداريم اما با تشكيل وزارتخانه رفاه علاوه بر هدفمند كردن يارانه ها يك سخنگوي واحد در بخش اجتماعي خواهيم داشت كه از سياست يكسان سازي پيروي و حمايت مي كند .