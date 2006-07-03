نظام گزينش معلمان نيازمند تغييرات اساسي است

دكتر داود معنوي پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، درباره مهم ترين دغدغه هاي آموزشي معلمان افزود: اين افراد بايد داراي استعدادهاي خاص بوده و قبل از ورود به عرصه آموزشي در زمينه هاي خاص پرورش يابند ، چرا كه انتخاب معلم بر اساس مدرك گرايي موجب ناديده گرفتن توانايي هاي آنان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اين در حالي است كه بسياري از معلمان بنا بر وظايف شغلي خود تنها به گرفتن نمره بالاي دانش آموزان و طي مراحل تحصيلي مي انديشند.

معنوي پور در اين باره تاكيد كرد: براي بررسي انتظارات معلمان از دانش آموزان ، دو نگاه كلي وجود دارد كه اولين نگاه به معلمان مانند مستخدمين يك نهاد اجتماعي مي نگرد و از آنان خواستار انجام وظايفي نظير نمره دادن و عبور دانش آموز از مقطعي به مقطع ديگر است.

عضو هيات علمي دانشگاه آزد واحد گرمسار ادامه داد: بر اساس اين نگاه معلمان موظف هستند تمامي دغدغه هاي خود را معطوف توقعات واحد استخدام شده در آورند. بنابراين نمي توان از معلم انتظار داشت به جز تاكيد بر نمره دانش آموزان ، به موضوع ديگري بينديشند. چون در اين شرايط از سوي مدرسه و والدين دانش آموزان توبيخ خواهند شد.

معنوي پور ، نگاه دوم را منحصر به تاكيد معلمان بر رسالت هاي مستمر پرورشي دانست كه هدف آنها شكوفايي استعدادهاي ياد گيرندگان است.

متخصص تعليم و تربيت ، نگاه دوم را مسكوت و فراموش شده عنوان كرد و افزود: براي تحقق چنين خواسته هايي مستلزم تغيير هنجارها ، پذيرش هاي اجتماعي و انتظارات افراد مختلف از معلمان هستيم.

وي گفت: تغيير نحوه گزينش معلمان ، توجه به استعدادهاي ذاتي و دوري از مدرك گرايي مطلق مي تواند جايگزين مناسبي براي شاخص ها و دغدغه هاي فعلي معلمان باشد.