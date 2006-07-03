اجراي عدالت فراغتي با حضور سازمان هاي مردم نهاد ميسر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، جعفر باي اظهار داشت: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند با ارائه فرصت هاي برابر و اجراي عدالت در كيفيت گذران اوقات فراغت ، استفاده از امكانات ، مغز افزاري ، نرم افزاري و سخت افزاري را براي همه مخاطبان فراهم سازند و اجراي " عدالت فراغتي " در همه ابعاد ، تبعيض هاي جنسيتي ، اختلاف طبقات اجتماعي ، تنوع شغلي و تفاوت در گروه هاي سني را به حداقل ممكن كاهش دهند.

وي به جوان بودن بيشتر اعضاي تشكل هاي مردم نهاد اشاره كرد و افزود: شناخت دقيق اين تشكل ها از تمايلات ، نيازها و انتظارات نسل جوان و آشنايي آنان از چگونگي برنامه هاي فراغتي مي توان فعاليت هاي اوقات فراغت را از حالت عرضه محوري به تقاضا مداري تبديل كند و در اين راستا عرضه خدمات را بر نوع تقاضا و خواسته جوانان مبتني سازند. در چنين حالتي زمينه استقبال اكثريت جوانان كشور از برنامه هاي اوقات فراغت فراهم خواهد شد.

مدير دفتر توسعه مشاركت و سازماندهي امور جوانان در اين سازمان تصريح كرد: بررسي عملكرد سازمانهاي مردم نهاد (سمن) درباره مديريت گذران اوقات فراغت نشان مي دهد كه اين نهادهاي مدني توانسته اند برنامه هاي كمي را با كيفيت غني و با كمترين هزينه ارائه كنند.

وي به مردمي بودن سازمانهاي مردم نهاد (سمن) اشاره كرد و گفت: اين سازمان ها مي توانند علاوه بر هزينه بهينه و اثر بخش اعتبارات دولتي ، موجبات جذب سرمايه هاي مردمي را نيز فراهم كنند و در كنار اعتبارات دولتي با جذب كمكهاي مردمي از آفت هاي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي كه باعث ارائه خدمات گران قيمت مي شود جلوگيري كرده و فضايي مردمي، غير دولتي و غير تجاري را بر برنامه هاي اوقات فراغت حاكم كنند.

مدير دفتر توسعه مشاركت و سازماندهي امور جوانان با اشاره به حضور جدي سازمان هاي مردم نهاد (سمن) در برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي فراغتي اظهار داشت: اين امر منجر به غني سازي اوقات فراغت خواهد شد ، اوقاتي كه به تعبير تاگور ، تمدن بشر مولد آن است و با توجه به تخصصي بودن فعاليت هاي اين سازمانها بهره گيري از توانمندي هاي آنان باعث رشد و پويايي بهره وران مي شود.

وي به نظريه جامعه شناسان اوقات فراغت در راستاي ارائه " برنامه هاي فعال و گروهي" تاكيد كرد و گفت: سازمان هاي مردم نهاد كه مملو از تجربه هاي ارزشمند "فعاليت هاي گروهي" هستند مي توانند با طراحي اينگونه برنامه ها، اوقات فراغت جوانان را در حوزه هاي مختلف اجتماعي فعال كنند.

باي ، در ادامه " كارآيي " و " اثر بخشي " اوقات فراغت را در گرو طراحي و اجراي "غير دولتي و غير رسمي" برنامه ها در قالب سازمانهاي مردم نهاد عنوان كرد و با تاكيد بر حضور فعالانه اين سازمانها در مديريت گذران اوقات فراغت جوانان گفت: با توجه به تنوع موضوعات و فعاليت هاي فراگير سازمانهاي مردم نهاد، اين نهادهاي مدني مي توانند مناسب ترين برنامه هاي "مخاطب محور" را براي ذائقه گروههاي هدف در امر فعال سازي اوقات فراغت جمعيت جوان كشور طراحي كنند.