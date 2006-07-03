لرستان قهرمان مسابقات دووميداني كارگران ايران شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" ، در اين دوره از رقابتها 150 دووميداني كار از 13 استان كشور در 20 ماده با هم به رقابت پرداختند كه در پايان افراد ذيل توانستند عناوين نخست را بدست آورند:

5000 متر : محمد خزائي از لرستان - پرش طول : جعفر قره گزلو از فارس - پرتاب وزنه: حميد زارع از فارس

- 110 متر بامانع : اميد پرمر از هرمزگان

- 100 متر : امين ميرزازاده از فارس - پرتاب ديسك : مرتضي غلامي از اصفهان

- 1500 متر : كرم سهرابي از همدان - پرش ارتفاع : جعفر قره گزلو از فارس

- 400 متر : محمد اكبر پور صالح آبادي از كرمان

- 100×4 متر امدادي : هادي بلالي پور ، بيژن محموزاده ، كيانوش جهانبخش ، اميد پرمر از هرمزگان - پياده روي 5 كيلومتر : ابراهيم رحيميان از تهران

- 10000 متر : محمد خزائي از لرستان - پرتاب چكش: شاپور قنبري از مركزي - پرش سه گام : امين اسكندري از لرستان

- 400 متر : اميد پرمر از هرمزگان - پرتاب نيزه : حسين نثاري از تهران

- 800 متر : محمد اصغري از آذربايجان شرقي

- 200 متر : اصغر اسدي از تهران

- 3000 متر : كرم سهرابي از همدان

- 400×4 متر امدادي : اصغر اسدي ، سيد جمال موسوي ، جواد كوسائي و اسماعيل عزيزي از تهران .

درپايان اين رقابتها جوايز نفيسي توسط محمد جواد گلپرور مدير كل تربيت بدني كارگران و بهرام حسيني رئيس اداره مسابقات به نفرات اول تا سوم اهدا شد.